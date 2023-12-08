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    РПЛ. «Локомотив» благодаря Морозову победил «Урал» (2:0)

    «Локомотив» в 18-м туре РПЛ победил дома «Урал». Решающий гол у защитника Евгения Морозова.

    Москвичи поднялись на четвертое место. «Урал» остался 12-м.

    Команды ушли в отпуск до января.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морозов, 18; 2:0 – Тикнизян, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.12.2023 20:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5680

      PAREVG. 10 минут назад

      Всех красно - зеленых с победой!!!!!!!!!

      Игру посмотрел в записи, я не понимаю что происходило, играть все и сразу разучится не могли, но ошибались в передачах буквально на пару метров. Мяч странно себя вел, даже в игре с бом.жеклубом он перемещался по снегу более предсказуемо...

      0
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      Рейтинг: +3120

      волчарик 1 час назад

      Паровозы молодцы хорошо закончили год.А Урал разачаровал-так начать и так спустится.

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      Рейтинг: +13641

      Вомбат 1 час назад

      Автору заметки кол. Морозов делал свое дело, команду он не тащит. Даже Тикнизян не сказать, чтобы был лидером команды, не говоря уж о Глушенкове и Дзюбе. Локо выиграл, благодаря хорошо поставленной командной игре. Сейчас это тренерская команда.

      2
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      Рейтинг: +36

      Алексей-Добрынин-vkontakt 2 часа назад

      Не смотрел, как некогда было. Но мне нравится Галактионов, отличную команду собрал, ещё молод всё впереди. Карпину нужно тоже со сборной уходить, вот и результаты печальные. Усы надежды засиделся, наверно метит

      0
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      Рейтинг: +2221

      Таврида 2 часа назад

      Урал все ближе и ближе к зоне вылета, а как бодро стартанул.

      0
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      Рейтинг: +7438

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Благодаря Морозову и Морозу. Хрен бы зенит без него победили. А так 2 победы . Норм завершение. С победой!

      2
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      Рейтинг: +13

      Автор777 > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Да ваш Локо и без мороза и Морозова его бы победил.зенит уже не тот.щас ещё интриги с тренером будут скоро.так что Краснодару все карты в руки.я не фан российских команд,но слежу за рпл.когда у зенита все плохо,то меня это радует.остальным командам честных побед и ярких матчей.зениту вечные поражения и вечные разборки в команде.

      2
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      Рейтинг: +7438

      Красногорск_Фан > Автор777 2 часа назад

      Ну посмотрим. Админ. ресурс включат... я тоже радуюсь поражениям зенита после беснования его сектантов по разным темам

      3
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      Рейтинг: +105

      Паровозов 3 часа назад

      Уходим на каникулы с отличным наcтроением, спасибо команде! Локо ещё в борьбе за призовые места.

      5
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      Рейтинг: +34002

      zra78 > Паровозов 2 часа назад

      Да и не теряли))

      3
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      Рейтинг: +105

      Паровозов > zra78 2 часа назад

      Казарцев не хороший человек украл 2 очка, сейчас были бы в тройке.

      1
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      Рейтинг: +7438

      Красногорск_Фан > Паровозов 2 часа назад

      У всех крадут. Надо на каждую игру выходить как на последний бой. Как это было в конце прошлого сезона. А не дзюбить в части игр.

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