РПЛ. «Локомотив» благодаря Морозову победил «Урал» (2:0)

Всех красно - зеленых с победой!!!!!!!!!
Игру посмотрел в записи, я не понимаю что происходило, играть все и сразу разучится не могли, но ошибались в передачах буквально на пару метров. Мяч странно себя вел, даже в игре с бом.жеклубом он перемещался по снегу более предсказуемо...
«Локомотив» в 18-м туре РПЛ победил дома «Урал». Решающий гол у защитника Евгения Морозова.
Москвичи поднялись на четвертое место. «Урал» остался 12-м.
Команды ушли в отпуск до января.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Морозов, 18; 2:0 – Тикнизян, 90+5.