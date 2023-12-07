Тарпищев: «У Абаскаля неоправданно высокое самомнение»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев дал оценку поведению Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2).
- У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
- Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
- По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
- Гильермо извинился за содеянное.
«Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением.
Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки. Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает.
Могут быть разные всплески у «Спартака», когда‑то может что‑то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность – главная отличительная черта.
Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды», – сказал Тарпищев.
Источник: «Матч ТВ»