Тарпищев: «У Абаскаля неоправданно высокое самомнение»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев дал оценку поведению Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2).

У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.

Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.

По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

Гильермо извинился за содеянное.

«Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением.

Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки. Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает.

Могут быть разные всплески у «Спартака», когда‑то может что‑то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность – главная отличительная черта.

Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды», – сказал Тарпищев.