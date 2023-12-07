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    Тарпищев: «У Абаскаля неоправданно высокое самомнение»

    Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев дал оценку поведению Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2).

    • У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
    • Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
    • По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
    • Гильермо извинился за содеянное.

    «Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением.

    Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки. Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает.

    Могут быть разные всплески у «Спартака», когда‑то может что‑то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность – главная отличительная черта.

    Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды», – сказал Тарпищев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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