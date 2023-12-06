«Кто-то перепутал виды спорта»: Газзаев раскритиковал Абаскаля

Валерия Газзаева возмутило поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2).

У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.

Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.

По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

Гильермо извинился за содеянное.

«В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном... Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA...

Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!

Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать.

Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем – увидим», – сказал Газзаев.