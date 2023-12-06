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    • «Кто-то перепутал виды спорта»: Газзаев раскритиковал Абаскаля

    «Кто-то перепутал виды спорта»: Газзаев раскритиковал Абаскаля

    Валерия Газзаева возмутило поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2).

    • У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
    • Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
    • По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
    • Гильермо извинился за содеянное.

    «В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном... Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA...

    Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!

    Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать.

    Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем – увидим», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2023 20:50
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +22607

      Cleaner 2 часа назад

      Кто то выпустил клоуна Беришу на поле...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Strig 3 часа назад

      Ну-ну, джигит... потише...

      0
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