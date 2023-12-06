Газзаев высказался о результатах «Зенита» в этом сезоне

Валерий Газзаев оценил результаты «Зенита» в сезоне-2023/24 и порассуждал о причинах отдельных неудач петербургской команды.

«Зенит» в Москве уступил «Локомотиву». Считаю, результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара».

Хотя шесть поражений в сезоне с учетом Кубка – это, конечно, многовато. Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене.

Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем. Вот это и проявилось в матче РПЛ с «Локомотивом» и в кубковой встрече с «Динамо».

И здесь я бы не критиковал только бразильцев – тех же Вендела, Клаудиньо. Нужно говорить о всей команде в целом.

Выиграть чемпионат России один раз – не так сложно, как потом в течение шести-семи лет удержаться на вершине. Вот это уже большое искусство тренера и профессионализм футболистов, которые каждый день должны доказывать, что они лучшие в своем деле.

Так, в частности, происходит в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии», других ведущих европейских клубах. Так что игрокам «Зенита» пора понять, что на неполных оборотах до золота не доедешь. Никто с ними в поддавки играть не собирается», – сказал Газзаев.