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    Газзаев высказался о результатах «Зенита» в этом сезоне

    Валерий Газзаев оценил результаты «Зенита» в сезоне-2023/24 и порассуждал о причинах отдельных неудач петербургской команды.

    «Зенит» в Москве уступил «Локомотиву». Считаю, результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара».

    Хотя шесть поражений в сезоне с учетом Кубка – это, конечно, многовато. Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене.

    Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем. Вот это и проявилось в матче РПЛ с «Локомотивом» и в кубковой встрече с «Динамо».

    И здесь я бы не критиковал только бразильцев – тех же Вендела, Клаудиньо. Нужно говорить о всей команде в целом.

    Выиграть чемпионат России один раз – не так сложно, как потом в течение шести-семи лет удержаться на вершине. Вот это уже большое искусство тренера и профессионализм футболистов, которые каждый день должны доказывать, что они лучшие в своем деле.

    Так, в частности, происходит в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии», других ведущих европейских клубах. Так что игрокам «Зенита» пора понять, что на неполных оборотах до золота не доедешь. Никто с ними в поддавки играть не собирается», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1808

      Дубина 1 час назад

      позор помойке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Скай 2 часа назад

      в весенней части чемпа вшивые ждут конкретного послабления от судей. По другому бЗдинитцу ни как.

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