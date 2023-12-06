Абаскаль рассказал о состоянии травмированных и подготовке «Спартака» зимой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья вратаря Александра Максименко и полузащитника Хесуса Медины, пропустивших матч 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

– В последних играх из-за проблем со здоровьем не приняли участия несколько игроков. В частности, в Грозный не летали Максименко, Медина. Как дела у этих футболистов?

– Максименко сегодня тренировался. У него была простуда, довольно серьезная. Высокая температура не опускалась. Было непросто, но сейчас он уже поправился. Что касается Медины, то у него ситуация очень непростая. Сейчас он тоже начал работать. В обоих случаях постараемся, чтобы игроки были готовы к игре с «Крыльями».

– После матча с «Крыльями» игроки уйдут в отпуск. Когда они вернутся и как будет строиться подготовка ко второй части сезона?

– На этой неделе тренер по физподготовке Фернандо пообщается с футболистами индивидуально. Для каждого составляется персональная программа. Первые две недели – это отдых, а потом начнется нагрузка.

Будем следить за всеми показателями. Фернандо будет на связи с каждым футболистом. А между 15 и 20 января соберемся снова в Москве и отправимся на сборы в Дубай.