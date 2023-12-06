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    • Абаскаль рассказал о состоянии травмированных и подготовке «Спартака» зимой

    Абаскаль рассказал о состоянии травмированных и подготовке «Спартака» зимой

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья вратаря Александра Максименко и полузащитника Хесуса Медины, пропустивших матч 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

    – В последних играх из-за проблем со здоровьем не приняли участия несколько игроков. В частности, в Грозный не летали Максименко, Медина. Как дела у этих футболистов?

    – Максименко сегодня тренировался. У него была простуда, довольно серьезная. Высокая температура не опускалась. Было непросто, но сейчас он уже поправился. Что касается Медины, то у него ситуация очень непростая. Сейчас он тоже начал работать. В обоих случаях постараемся, чтобы игроки были готовы к игре с «Крыльями».

    – После матча с «Крыльями» игроки уйдут в отпуск. Когда они вернутся и как будет строиться подготовка ко второй части сезона?

    – На этой неделе тренер по физподготовке Фернандо пообщается с футболистами индивидуально. Для каждого составляется персональная программа. Первые две недели – это отдых, а потом начнется нагрузка.

    Будем следить за всеми показателями. Фернандо будет на связи с каждым футболистом. А между 15 и 20 января соберемся снова в Москве и отправимся на сборы в Дубай.

    • Матч 18-го тура РПЛ «Спартак»«Крылья Советов» пройдет в Москве 9 декабря и начнется в 14:00.
    • В 19-м туре «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом». Игра запланирована на 3 марта.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +19653

      paracetamol 3 часа назад

      Неужто Абоссаль еще останется на весну?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      VPERDIV SPARTAK 3 часа назад

      Всех ушатал со своим Фернандиком )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      У Абасраля сегодня понос слов от запора мыслей! Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +740

      TIMOTHY > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Откачали наверное за такое время)) научили как правильно сейчас хрюкать ))

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