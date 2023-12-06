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    • Севикян рассказал о путанице при его вызове в сборную России

    Севикян рассказал о путанице при его вызове в сборную России

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как его вызвали в сборную России, когда он уже принял решение выступать за Армению.

    – В сентябре появился список сборной России, в который ты оказался включен. Потом выяснилось, что уже принял решение выступать за Армению. Что происходило в тот момент?

    – За две недели до вызова в сборную России мне позвонили из Армении и сказали, что готовы сделать нужные документы. Ответил: «Отлично! Супер! Готов!» Через какое-то время мне позвонили из клуба, поздравили с вызовом. Я спросил: «С чем меня поздравляют, если у меня нет армянского паспорта и я еще не могу выступать за сборную Армении?» Мне сказали, что я, оказывается, вызван в сборную России.

    – Как ты отреагировал на него?

    – Очень удивился, это было неожиданно. Потому что изначально был вызов без меня, а уже потом появился большой список, в котором я и оказался. Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем [Карпиным], ни с РФС. Я высказался публично и все.

    – Карпин отнесся к этому с пониманием.

    – Очень приятно, когда такой человек, как Валерий Георгиевич, даже когда игрок не едет в его сборную, так реагирует. Большое спасибо ему за это! Других чувств и быть не может. Только благодарность.

    • В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению.
    • До этого он играл за молодежную и юношескую сборные России.
    • 12 октября 22-летний Севикян дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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