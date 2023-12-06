«Ахмат» прокомментировал информацию о потасовке со «Спартаком» в перерыве

В «Ахмате» назвало ложной информацию о потасовке в перерыве матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Появившиеся в интернете сообщения о якобы инциденте в перерыве матча со «Спартаком» абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Непонятны помыслы тех, кто старается нагнетать, искать черную кошку в темной комнате.

Да, игра была эмоциональной, никакого инцидента не было, а то, что некоторые игроки, уходя на перерыв, поговорили на повышенных тонах, – это эмоции, это футбол.

Более того, если посмотреть видео того, как игроки команд выходят на второй тайм, можно увидеть, как Промес и Бериша жмут друг другу руки и желают удачи. Отмечу, что у нас всегда были прекрасные отношения со «Спартаком». Мы уважаем друг друга, у болельщиков тоже хорошие отношения», – заявила пресс-служба «Ахмата».