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    • Комментатор Андронов считает, что Абаскаля уволят после инцидента с Беришей

    Комментатор Андронов считает, что Абаскаля уволят после инцидента с Беришей

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

    • После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
    • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
    • Испанец вызван на заседание КДК.

    «Я думаю, Абаскаль всe. Уберут. Это уже ни в какие рамки не лезет. Да, Бериша праздновал в явно провокационной манере. И тоже должен был быть удалeн, как по мне. Но не Абаскалю его судить – для этого есть арбитр.

    Никто не имеет права дотрагиваться до чужих игроков.

    А знаете, с чего всe началось? С того самого хама-болбоя, что толкал Милана Гайича. Увы, такое свинское поведение в этом клубе в почете.

    И совершенно прав Глеб Чернявский – Абаскаль должен знать, кто против него. Не вестись. Не реагировать. Не устраивать истерик», – написал Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    05.12.2023 23:34
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