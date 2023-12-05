Комментатор Андронов считает, что Абаскаля уволят после инцидента с Беришей

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

Испанец вызван на заседание КДК.

«Я думаю, Абаскаль всe. Уберут. Это уже ни в какие рамки не лезет. Да, Бериша праздновал в явно провокационной манере. И тоже должен был быть удалeн, как по мне. Но не Абаскалю его судить – для этого есть арбитр.

Никто не имеет права дотрагиваться до чужих игроков.

А знаете, с чего всe началось? С того самого хама-болбоя, что толкал Милана Гайича. Увы, такое свинское поведение в этом клубе в почете.

И совершенно прав Глеб Чернявский – Абаскаль должен знать, кто против него. Не вестись. Не реагировать. Не устраивать истерик», – написал Андронов.