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    • Фанаты «Атлетико» считают Феликса предателем и не хотят его возвращения

    Фанаты «Атлетико» считают Феликса предателем и не хотят его возвращения

    Представитель Международного союза болельщиков «Атлетико» Мадрид Aльбертo Гарсия выступил против возвращения в команду форварда Жоау Феликса.

    • Португалец в аренде в «Барселоне».
    • На прошлой неделе он забил «Атлетико» и отпраздновал гол.
    • Контракт Феликса рассчитан до 2029 года.

    «Феликс отпраздновал гол так, будто выиграл какой-то титул.

    Он проявил неуважение и неблагодарность к фанатам «Атлетико». Мы хорошо к нему относились, поддерживали его.

    Мы не хотим больше видеть Феликса в майке «Атлетико». Он этого не заслуживает.

    Если Феликс хотел обидеть, то не сделал этого. Обидеть может только тот, кто может. Феликс присоединится к избранной группе предателей, куда входят Уго Санчес, Тибо Куртуа и другие», – высказался Гарсия.

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    Источник: COPE

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    05.12.2023 19:30
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