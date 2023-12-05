Фанаты «Атлетико» считают Феликса предателем и не хотят его возвращения

Представитель Международного союза болельщиков «Атлетико» Мадрид Aльбертo Гарсия выступил против возвращения в команду форварда Жоау Феликса.

Португалец в аренде в «Барселоне».

На прошлой неделе он забил «Атлетико» и отпраздновал гол.

Контракт Феликса рассчитан до 2029 года.

«Феликс отпраздновал гол так, будто выиграл какой-то титул.

Он проявил неуважение и неблагодарность к фанатам «Атлетико». Мы хорошо к нему относились, поддерживали его.

Мы не хотим больше видеть Феликса в майке «Атлетико». Он этого не заслуживает.

Если Феликс хотел обидеть, то не сделал этого. Обидеть может только тот, кто может. Феликс присоединится к избранной группе предателей, куда входят Уго Санчес, Тибо Куртуа и другие», – высказался Гарсия.