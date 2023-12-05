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    «Монако» создал альтернативную обложку GTA VI с Головиным

    Пресс-служба «Монако» поддержала тренд по ожиданию новой части игры GTА.

    Монегаски выпустили альтернативную обложку, куда поместили в том числе полузащитника Александра Головина.

    • Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
    • В сезоне Лиги 1 у игрока 13 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
    • «Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

    Коллаж: соцсети «Монако»

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2023 16:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      _lubitel_ 5 часов назад

      Тут его как будто специально сделали каким то уродцем :/

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