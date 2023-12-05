«Монако» создал альтернативную обложку GTA VI с Головиным

Пресс-служба «Монако» поддержала тренд по ожиданию новой части игры GTА.

Монегаски выпустили альтернативную обложку, куда поместили в том числе полузащитника Александра Головина.

Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).

В сезоне Лиги 1 у игрока 13 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

«Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

Коллаж: соцсети «Монако»

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