«Монако» создал альтернативную обложку GTA VI с Головиным

Пресс-служба «Монако» поддержала тренд по ожиданию новой части игры GTА.
Монегаски выпустили альтернативную обложку, куда поместили в том числе полузащитника Александра Головина.
- Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
- В сезоне Лиги 1 у игрока 13 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
- «Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
Коллаж: соцсети «Монако»
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Источник: «Бомбардир»