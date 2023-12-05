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    • Кобелев назвал отрицательные последствия возвращения на систему «весна – осень»

    Кобелев назвал отрицательные последствия возвращения на систему «весна – осень»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что сейчас возвращение на систему проведения соревнований «весна – осень» ни к чему хорошему не приведет.

    «Когда переходили на систему «осень‑весна», я был против перехода. Ведь, по сути, меняются местами только круги. Одни из ярых лоббистов этой системы говорили, что будет возможность перенести матчи с ноября‑декабря на март‑апрель, чтобы не играть на заснеженных полях. В итоге мы играем в ноябре‑декабре на снегу, и никто матчи никуда не переносит.

    Чтобы вернуться сейчас к системе «весна‑осень», нужно будет при переходе играть полкруга или полтора круга, и ни к чему хорошему это уже не приведет. Мы должны думать не только о РПЛ, где у команд есть хорошие стадионы, качественная подготовка, тренировочные базы. Мы должны думать о первом звене нашего футбола – любители, Вторая, Первая лига, где и рождаются наши самородки.

    Сейчас же как? Вторая лига играет четыре месяца, а потом четыре месяца не играет, а затем снова четыре месяца играет. Ну кто это мог придумать?

    Первая лига могла бы не останавливаться на чемпионаты мира, Европы, еврокубки и могла бы спокойно играть с апреля по ноябрь, тем самым играя на хороших полях. А сейчас у них четыре месяца перерыва будет», – сказал Кобелев.

    • Российские лиги перешли на систему «осень – весна» в переходном сезоне-2011/12.
    • Матч 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в условиях сильного снегопада.
    • Главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1764

      Taps 1 минуту назад

      Из Кобелева тренер не вышел и ему лучше помолчать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20877

      ilichkadr 2 минуты назад

      "Ну кто это мог придумать?"
      Никто и не думал. Вогнали в программу варианты игр, установили критерии, вот комп и выдал результат на календарный год -Вторая лига играет четыре месяца, а потом четыре месяца не играет, а затем снова четыре месяца играет.
      Спросить не с кого, поскольку дружно проголосовали все.

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