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  • Кобелев назвал отрицательные последствия возвращения на систему «весна – осень»

Кобелев назвал отрицательные последствия возвращения на систему «весна – осень»

5 декабря 2023, 13:38
7

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что сейчас возвращение на систему проведения соревнований «весна – осень» ни к чему хорошему не приведет.

«Когда переходили на систему «осень‑весна», я был против перехода. Ведь, по сути, меняются местами только круги. Одни из ярых лоббистов этой системы говорили, что будет возможность перенести матчи с ноября‑декабря на март‑апрель, чтобы не играть на заснеженных полях. В итоге мы играем в ноябре‑декабре на снегу, и никто матчи никуда не переносит.

Чтобы вернуться сейчас к системе «весна‑осень», нужно будет при переходе играть полкруга или полтора круга, и ни к чему хорошему это уже не приведет. Мы должны думать не только о РПЛ, где у команд есть хорошие стадионы, качественная подготовка, тренировочные базы. Мы должны думать о первом звене нашего футбола – любители, Вторая, Первая лига, где и рождаются наши самородки.

Сейчас же как? Вторая лига играет четыре месяца, а потом четыре месяца не играет, а затем снова четыре месяца играет. Ну кто это мог придумать?

Первая лига могла бы не останавливаться на чемпионаты мира, Европы, еврокубки и могла бы спокойно играть с апреля по ноябрь, тем самым играя на хороших полях. А сейчас у них четыре месяца перерыва будет», – сказал Кобелев.

  • Российские лиги перешли на систему «осень – весна» в переходном сезоне-2011/12.
  • Матч 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в условиях сильного снегопада.
  • Главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кобелев Андрей
Комментарии (7)
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ilichkadr
1701778213
"Ну кто это мог придумать?" Никто и не думал. Вогнали в программу варианты игр, установили критерии, вот комп и выдал результат на календарный год -Вторая лига играет четыре месяца, а потом четыре месяца не играет, а затем снова четыре месяца играет. Спросить не с кого, поскольку дружно проголосовали все.
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Taps
1701778231
Из Кобелева тренер не вышел и ему лучше помолчать.
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ArReal
1701780833
Кто придумал?да те кто жопу лизал Европе и подстраивался под неё))У нас у пол страны зима 6-7 месяцев, особенно у команд первой и второй лиги)))а они не играют летом - гениально же)))
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Ziklop
1701781105
да причем здесь весна-осень, осень-весна ! нельзя играть в декабре и конце ноября в нашем климате! для долбо.ё.б.ов!
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