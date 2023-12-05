Кобелев назвал отрицательные последствия возвращения на систему «весна – осень»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что сейчас возвращение на систему проведения соревнований «весна – осень» ни к чему хорошему не приведет.

«Когда переходили на систему «осень‑весна», я был против перехода. Ведь, по сути, меняются местами только круги. Одни из ярых лоббистов этой системы говорили, что будет возможность перенести матчи с ноября‑декабря на март‑апрель, чтобы не играть на заснеженных полях. В итоге мы играем в ноябре‑декабре на снегу, и никто матчи никуда не переносит.

Чтобы вернуться сейчас к системе «весна‑осень», нужно будет при переходе играть полкруга или полтора круга, и ни к чему хорошему это уже не приведет. Мы должны думать не только о РПЛ, где у команд есть хорошие стадионы, качественная подготовка, тренировочные базы. Мы должны думать о первом звене нашего футбола – любители, Вторая, Первая лига, где и рождаются наши самородки.

Сейчас же как? Вторая лига играет четыре месяца, а потом четыре месяца не играет, а затем снова четыре месяца играет. Ну кто это мог придумать?

Первая лига могла бы не останавливаться на чемпионаты мира, Европы, еврокубки и могла бы спокойно играть с апреля по ноябрь, тем самым играя на хороших полях. А сейчас у них четыре месяца перерыва будет», – сказал Кобелев.