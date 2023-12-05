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    Черданцев возмутился отсутствию арен с крышей в Москве

    Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался относительно отсутствия крыш на стадионах в России.

    «Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали.

    Почему «Спартак» не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши? Один-единственный стадион с крышей в стране, которая играет в футбол зимой, – это, конечно, уму непостижимо», – написал Черданцев.

    • В РПЛ крыша есть на стадионе «Газпром Арена».
    • Нынешний стадион «Локомотива» «РЖД Арена» был построен в 2002 году и модернизирован в 2017-м.

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    Источник: Телеграм-канал Онжé Жорà

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7253

      Давид59 4 часа назад

      Почему так не знает никто. Но я могу предположить почему. С "народными" деньгами объяснение не катит. Можно посчитать сколько "народных" денег отправлено в офшоры, потрачено на недвижимость, яхты и прочее. Моя версия - просто Миллер больше любит футбол, чем московские толстосумы.

      1
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      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 4 часа назад

      Откуда на крышу деньги,коль море денег на шутов гороховых типа Абаскаль выброшено! 17 тренеров один только спам сменил !! И всяческих агентов кормить надо и прочих клоунов

      3
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      Рейтинг: +6013

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Фердун строил закрывашку не ради болельщиков и тем более футболеров, а ради земель в округе, где всё застроит человейниками. Это более прибыльнее чем убыточный мазутный проект сви ней! Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +929

      lejnin 5 часов назад

      Может быть потому что "Один-единственный стадион с крышей в стране" строили за бюджетные деньги, а бакланам отдали за условный рубль? Тогда как остальным нужно крыши строить за свои деньги?

      2
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      Рейтинг: +6935

      fakeid > lejnin 5 часов назад

      стадион строил город, так что твоя бабушга ни копейки на него не потратила, если тебе станет легче.

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      Рейтинг: +25420

      bset > fakeid 5 часов назад

      Да да. У города деньги сами из воздуха берутся. Не поступают напрямую из федерального бюджета. А бюджет не формируется из налогов всей страны. Это не наши деньги - это государственные

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      Рейтинг: +6935

      fakeid > bset 5 часов назад

      ещё один рептилоид. про региональные бюджеты не слыхал? и, насколько мне известно (очень примерно), что питер обеспечивает себя сам на 93-95%, москва на 97%. из федералки там мало льётся.

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