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    • Реакция Смолова на погодные условия в матче ЦСКА – «Ростов»

    Реакция Смолова на погодные условия в матче ЦСКА – «Ростов»

    Форвард «Динамо» Федор Смолов оценил проведение игры 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» в условиях сильного снегопада.

    «Погода – как обычно в декабре. Ничего странного. Но это явно не для болельщиков. Не знаю, кто за это отвечает, но Кубком России можно было заканчивать игры [первой части сезона].

    ЦСКА – «Ростов» – не для болельщиков, спортсменов, не знаю для кого. Ни первый, ни последний матч в снегу, но что есть, то есть.

    В детстве прикольно было играть в снегу, надел пакеты на носки, все отлично. В 2008 году мы играли в Томске, там была жесть по погоде», – сказал Смолов.

    • ЦСКА победил со счетом 2:0.
    • Во время матча сотрудники стадиона чистили снег на поле.
    • По окончании игры в Москве тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».

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    Источник: «Матч ТВ»

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