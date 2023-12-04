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  • Агент Гурцкая: «У Абаскаля странные отношения с русским блоком «Спартака»

Агент Гурцкая: «У Абаскаля странные отношения с русским блоком «Спартака»

4 декабря 2023, 20:00
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Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание, что игроки «Спартака» не встали на защиту главного тренера команды Гильермо Абаскаля во время матча с «Ахматом».

  • Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
  • В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.
  • Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

– Вы Абаскаль, под вас подкатывается Бериша. Вы разделяете эмоцию Абаскаля?

– Да, потому что она сиюсекундная. Если бы игрок «Спартака» прыгнул в Ромащенко, я уверяю, весь «Ахмат» побежал бы избивать команду соперника.

– Вы не считаете, что команда должна реагировать на такие действия?

– Да. Это все-таки спорт, эмоции. И когда такое... Это реально перебор. Во-первых, Бериша прыгнул в зону «Спартака». Он прыгал в главного тренера, но ни один игрок «Спартака» на это не отреагировал.

Если бы Джикия был на поле, он реагировал бы жестче всех, это сто процентов. Если бы у «Спартака» был любой другой тренер, не Абаскаль, сто процентов вскочил бы Соболев.

По всей видимости, у Абаскаля странные отношения с русским блоком. Сейчас «Спартак» легко забить. Это сделал «Факел», сейчас это сделал «Ахмат». Они просто настроились на игру и эмоционально забили «Спартак».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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timon2401
1701719053
"странные отношения" у Абаскаля может быть по тому что он превык к тому что тренер рулит процессом а не " паспортисты" типа Соболева поймавшего " звезду" и выходя на поле по принципу что делаю то и хочу..да и агенты видимо масла подливают не хило
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