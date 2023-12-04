Агент Гурцкая: «У Абаскаля странные отношения с русским блоком «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание, что игроки «Спартака» не встали на защиту главного тренера команды Гильермо Абаскаля во время матча с «Ахматом».

Грозненцы дома победили со счетом 2:1.

В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.

Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

– Вы Абаскаль, под вас подкатывается Бериша. Вы разделяете эмоцию Абаскаля?

– Да, потому что она сиюсекундная. Если бы игрок «Спартака» прыгнул в Ромащенко, я уверяю, весь «Ахмат» побежал бы избивать команду соперника.

– Вы не считаете, что команда должна реагировать на такие действия?

– Да. Это все-таки спорт, эмоции. И когда такое... Это реально перебор. Во-первых, Бериша прыгнул в зону «Спартака». Он прыгал в главного тренера, но ни один игрок «Спартака» на это не отреагировал.

Если бы Джикия был на поле, он реагировал бы жестче всех, это сто процентов. Если бы у «Спартака» был любой другой тренер, не Абаскаль, сто процентов вскочил бы Соболев.

По всей видимости, у Абаскаля странные отношения с русским блоком. Сейчас «Спартак» легко забить. Это сделал «Факел», сейчас это сделал «Ахмат». Они просто настроились на игру и эмоционально забили «Спартак».