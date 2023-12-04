«Торпедо» ищет нового тренера

«Торпедо» собирается во второй раз за сезон сменить главного тренера.

В начале октября клуб уволил Пепа Клотета и назначил Артема Горлова.

Работа 36-летнего специалиста в течение последних двух месяцев не убедила торпедовское руководство.

В связи с этим москвичи ищут нового тренера и уже обзванивают потенциальных кандидатов.

«Торпедо» идет на 8-м месте в Первой лиге после 20 туров.

Ранее клуб изучал возможность приглашения Александра Бородюка, Дмитрия Хохлова или Константина Зырянова.

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