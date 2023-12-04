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    Дзюба: «Всю игру я выдержал через боль»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

    – Безумно счастлив! Честно, столько переполняло эмоций... То, что команда победила... Я горжусь каждым своим партнером, каждым членом команды. И огромное спасибо хотел бы передать медицинскому штабу, Игорю Вячеславовичу Калюжному, Альберто [Пинар Сансу], массажисту Семакину Сергею Николаевичу, всем. Они прям подняли меня в кратчайшие сроки, потому что мое участие было под вопросом. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне, и всю игру я выдержал через боль. Но безумно счастлив. Оно окупается. Сегодня нужно было победить. Мне хотелось бы сказать, что некрасиво, когда люди начинают говорить, делать какие-то вбросы про Михаила Михайловича [Галактионова], мол, он там поплыл или еще что-то. Могу сказать, что он еще очень молодой по меркам тренерского цеха, но настолько сильный, а я повидал много специалистов. Он очень сильный, грамотный, мы его очень уважаем и поддерживаем. Когда говорят, что он чем-то не управляет, то это полный бред. Игрокам эти вбросы не нравятся, мы полностью за тренера. Когда надо – он строгий, когда надо – всегда поддержит. Ему огромный респект. Многие, в том числе и я, могу сказать за себя, что играю за него. Мы за Михалыча сражались сегодня. Не было его, не было Баринова. Было важно победить. Думали, что нас это ослабило, но мы от этого стали еще сильнее.

    – Как сказалось отсутствие Михаила Михайловича в сегодняшнем матче?

    – Конечно же, тяжело и непривычно. Объединились одной целью. Два раза победить «Зенит» за один сезон дорогого стоит. Это говорит о том, что наша команда с характером. И у этой команды есть большое будущее. Так закаляется характер. Так ты ловишь определенную уверенность. Нам нужно поймать эту игру со всеми, не только разделять на «Зенит» и на топ-команды. С такой самоотдачей, с первой до последней минуты. При тяжелых условиях сегодня была очень интересная игра. Огромное спасибо болельщикам. Думаю, что мы заслуженно победили. Мы счастливы.

    • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пропускал матч из-за дисквалификации.
    • Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 годы с полугодичной паузой перед ЧМ-2018, когда уходил в аренду в «Арсенал».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    04.12.2023 10:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Виторио 7 часов назад

      Локомотив- весёлая команда. Нет. Прикольная.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 12 часов назад

      Хорош Рукаку, натянул помойных и это просто классно, это теперь ясно что там, у помойных ты был лучший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Цугундeр 14 часов назад

      Патоку излил , аж самого затошнило.. Первое научное наблюдение Дзюбы как медоносного трутня. Михал Михалыч красивый.)
      Прёшь его?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15095

      playsh > Цугундeр 13 часов назад

      Да уж,слишком сладко посасывает у М.М.

      1
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