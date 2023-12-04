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    • Семин назвал безусловной необходимость вернуться к системе «весна — осень»

    Семин назвал безусловной необходимость вернуться к системе «весна — осень»

    Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин перечислил выгоды от перехода к прежней системе соревнований в РПЛ.

    «Безусловно, нужно вернуться к системе «весна – осень». Прежде всего это будет выгодно самим командам, преимуществ от этого перехода у них станет только больше. Посмотрите на чемпионат Норвегии, где остались верны этому формату: их клубы показывают хорошие результаты, взять хоть последние выступления «Буде-Глимт» в еврокубках или взглянуть на прогресс футболистов из их лиги.

    Во-первых, погодные условия во время матчей будут лучше, а это самое главное. Во-вторых, у нас появится хорошая возможность проводить игры в летний период, что привлечет большее количество болельщиков на стадионы. К тому же, когда Россия вернется в еврокубки, наши команды будут иметь хорошее преимущество при подготовке к первым матчам группового этапа Лиги чемпионов, поскольку в РПЛ будет середина чемпионата, а у основных конкурентов – только начало», – сказал Семин RT.

    • Матч 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов» прошел на заснеженном поле.
    • РПЛ перешла на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 08:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20811

      NewLife 2 минуты назад

      Это невозможно объяснить дебилам в РПЛ и некоторым местным афтарам.

      0
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      Рейтинг: +113

      Валя Ромашина 53 минуты назад

      Все делается ради Зенита ! Когда купили Витселя и Халка , почему-то решили что Зенит выиграет и ЛЧ и все -все остальное . И на тебе осень - весна Но очень дорогие футболисты погоду не сделали .
      А сознаваться в том что все делалось ради зенита - это полный конфуз

      1
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      Рейтинг: +20859

      ilichkadr 1 час назад

      Палыч, если бы думали так все, имеющие отношение к футболу. Но капитализм, есть капитализм, в основе которого только бабло и ничего кроме бабла.
      Ещё 100 лет назад А.Н. Толстой сказал потрясающую фразу, дошедшую до наших времен и не утратившую свою актуальность:
      "Не те времена. Сейчас бандиты предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры издавать газеты и заниматься политикой...... За сомнительную работу сейчас берутся только новички, провинциалы, прыщавые мальчики. Зрелым людям приходится оставаться в спокойной гавани.".

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