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  • Семин назвал безусловной необходимость вернуться к системе «весна — осень»

Семин назвал безусловной необходимость вернуться к системе «весна — осень»

4 декабря 2023, 08:21
3

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин перечислил выгоды от перехода к прежней системе соревнований в РПЛ.

«Безусловно, нужно вернуться к системе «весна – осень». Прежде всего это будет выгодно самим командам, преимуществ от этого перехода у них станет только больше. Посмотрите на чемпионат Норвегии, где остались верны этому формату: их клубы показывают хорошие результаты, взять хоть последние выступления «Буде-Глимт» в еврокубках или взглянуть на прогресс футболистов из их лиги.

Во-первых, погодные условия во время матчей будут лучше, а это самое главное. Во-вторых, у нас появится хорошая возможность проводить игры в летний период, что привлечет большее количество болельщиков на стадионы. К тому же, когда Россия вернется в еврокубки, наши команды будут иметь хорошее преимущество при подготовке к первым матчам группового этапа Лиги чемпионов, поскольку в РПЛ будет середина чемпионата, а у основных конкурентов – только начало», – сказал Семин RT.

  • Матч 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов» прошел на заснеженном поле.
  • РПЛ перешла на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (3)
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ilichkadr
1701668882
Палыч, если бы думали так все, имеющие отношение к футболу. Но капитализм, есть капитализм, в основе которого только бабло и ничего кроме бабла. Ещё 100 лет назад А.Н. Толстой сказал потрясающую фразу, дошедшую до наших времен и не утратившую свою актуальность: "Не те времена. Сейчас бандиты предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры издавать газеты и заниматься политикой...... За сомнительную работу сейчас берутся только новички, провинциалы, прыщавые мальчики. Зрелым людям приходится оставаться в спокойной гавани.".
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Валя Ромашина
1701671275
Все делается ради Зенита ! Когда купили Витселя и Халка , почему-то решили что Зенит выиграет и ЛЧ и все -все остальное . И на тебе осень - весна Но очень дорогие футболисты погоду не сделали . А сознаваться в том что все делалось ради зенита - это полный конфуз
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NewLife
1701674354
Это невозможно объяснить дебилам в РПЛ и некоторым местным афтарам.
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