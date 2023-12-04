Семин назвал безусловной необходимость вернуться к системе «весна — осень»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин перечислил выгоды от перехода к прежней системе соревнований в РПЛ.

«Безусловно, нужно вернуться к системе «весна – осень». Прежде всего это будет выгодно самим командам, преимуществ от этого перехода у них станет только больше. Посмотрите на чемпионат Норвегии, где остались верны этому формату: их клубы показывают хорошие результаты, взять хоть последние выступления «Буде-Глимт» в еврокубках или взглянуть на прогресс футболистов из их лиги.

Во-первых, погодные условия во время матчей будут лучше, а это самое главное. Во-вторых, у нас появится хорошая возможность проводить игры в летний период, что привлечет большее количество болельщиков на стадионы. К тому же, когда Россия вернется в еврокубки, наши команды будут иметь хорошее преимущество при подготовке к первым матчам группового этапа Лиги чемпионов, поскольку в РПЛ будет середина чемпионата, а у основных конкурентов – только начало», – сказал Семин RT.