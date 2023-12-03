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    Быстров – о Берише: «Надо было его еще сильнее зафигачить»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на эпизод в матче с «Ахматом».

    • В 1-м тайме игрок грозненцев Бернард Бериша эмоционально отпраздновал гол в ворота «Спартака», прыгнув прямыми ногами в Гильермо Абаскаля.
    • Тренер «Спартака» в ответ толкнул футболиста, за что получил красную карточку.

    «Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить! Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому, что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьешься друг за друга.

    Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой желтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 23:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3177

      Suvorov71 1 час назад

      О Берише нет и речи мразь конченная, когда мы с ними играли(Арсенал Тула) , эта мразота перехватил мяч который отправили в аут( была травма игока) сделал передачу и забили гол, судья дэбил засчитал, ну в грозном всегда трудно судить

      2
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      Рейтинг: +48

      WE ARE FOR PETER 1 час назад

      Не гони быстрик! Тебя тоже не мешало за такое с экрана убрать вместе с рыжим

      0
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      Рейтинг: +6046

      neim 3 часа назад

      А Вова-то просто подстрекатель. наверное забыл, или даже не знал, что на хитрую жопу, всегда найдётся хрен с винтом ))).

      1
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      Рейтинг: +797

      dim29 6 часов назад

      Согласен.там походу нет мужиков.да и команды тоже.как говорил Газаев-профессора с тростачками.

      0
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      Рейтинг: +25422

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Вовка ПРАВ! Нет у нас сейчас КОМАНДЫ. Нет костяка, который держал бы и раздевалку, и поляну и при Абаскале этого не будет, потому что рыжий всё разрушает, создаёт конфликтные ситуации. За ним никто не пойдёт, а в футболе без этого нельзя. """

      5
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      Рейтинг: +3402

      BAIv 10 часов назад

      заливаешь ты Вова, в Грозном молчал бы и мечтал уехать поскорее!

      8
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      Рейтинг: +2846

      serglider > BAIv 4 часа назад

      Да, лааааадно! Припоминаю как болелы Зени начали там как-то кричать свои кричалки и абреки со всего стадиона побежали к ним "разбираться"))) Тут же появился их "чеченский" спецназ и грозные горцы разбежались как тараканы по углам)))

      1
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      Рейтинг: +1558

      PNZ1985 10 часов назад

      Псих одиночка)

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