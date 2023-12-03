Быстров – о Берише: «Надо было его еще сильнее зафигачить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на эпизод в матче с «Ахматом».

В 1-м тайме игрок грозненцев Бернард Бериша эмоционально отпраздновал гол в ворота «Спартака», прыгнув прямыми ногами в Гильермо Абаскаля.

Тренер «Спартака» в ответ толкнул футболиста, за что получил красную карточку.

«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить! Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому, что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьешься друг за друга.

Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой желтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», – сказал Быстров.

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