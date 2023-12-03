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Быстров – о Берише: «Надо было его еще сильнее зафигачить»

3 декабря 2023, 23:22
8

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на эпизод в матче с «Ахматом».

  • В 1-м тайме игрок грозненцев Бернард Бериша эмоционально отпраздновал гол в ворота «Спартака», прыгнув прямыми ногами в Гильермо Абаскаля.
  • Тренер «Спартака» в ответ толкнул футболиста, за что получил красную карточку.

«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить! Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому, что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьешься друг за друга.

Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой желтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», – сказал Быстров.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Быстров Владимир Бериша Бернард Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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PNZ1985
1701635435
Псих одиночка)
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BAIv
1701636433
заливаешь ты Вова, в Грозном молчал бы и мечтал уехать поскорее!
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DOCTOR PENALTY
1701636646
Вовка ПРАВ! Нет у нас сейчас КОМАНДЫ. Нет костяка, который держал бы и раздевалку, и поляну и при Абаскале этого не будет, потому что рыжий всё разрушает, создаёт конфликтные ситуации. За ним никто не пойдёт, а в футболе без этого нельзя. """
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dim29
1701650019
Согласен.там походу нет мужиков.да и команды тоже.как говорил Газаев-профессора с тростачками.
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neim
1701661938
А Вова-то просто подстрекатель. наверное забыл, или даже не знал, что на хитрую жопу, всегда найдётся хрен с винтом ))).
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NewLife
1701674817
Ты сам, идиот, уподобляешься Берише.
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