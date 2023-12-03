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  • Зарема назвала клуб, который может повлиять на изменение регламента РПЛ

Зарема назвала клуб, который может повлиять на изменение регламента РПЛ

3 декабря 2023, 20:33
9

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матчей РПЛ на заснеженных полях.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги. Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Салихова Зарема
Комментарии (9)
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Дубина
1701625034
Крассава! Позор газпрому
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Artemka444
1701625116
Голова не прошла у неё !! Маразм не лечится!!!
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Цугундeр
1701625463
"Какой -нибудь Вендел." ))
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Ziklop
1701626919
Вендел матом ругается и так, кто его слушает?
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голлевацнен
1701629236
Дюкова на поле, желательно в одних трусах.
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Garrincha58
1701669681
хорошо сидеть у камина или тёплого бассейна за бугром и тявкать кто что кому и зачем
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