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    • Зарема назвала клуб, который может повлиять на изменение регламента РПЛ

    Зарема назвала клуб, который может повлиять на изменение регламента РПЛ

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матчей РПЛ на заснеженных полях.

    «В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

    Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги. Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    03.12.2023 20:33
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 1 час назад

      хорошо сидеть у камина или тёплого бассейна за бугром и тявкать кто что кому и зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      VPERDIV SPARTAK 12 часов назад

      Тетка с печеньем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 12 часов назад

      Твои ,Зарема, сегодня отметились оба! Два быдлана Подлый Промес и убогий душевный тренеришка испанец Абаскаль

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      голлевацнен 12 часов назад

      Дюкова на поле, желательно в одних трусах.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8151

      Semenycch > голлевацнен 12 часов назад

      И чтоб полтора часа бегал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5697

      Ziklop 13 часов назад

      Вендел матом ругается и так, кто его слушает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8151

      Semenycch 13 часов назад

      Пожелать травмы игрокам? Это ж какой мра-зью нужно быть? Тем более, что чиновники РФС сидят в Москве и к Питеру не имеют никакого отношения!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1916

      Кронштадт65 > Semenycch 12 часов назад

      как сегодня срубили Клаудиньо, и токма желтая

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8151

      Semenycch > Кронштадт65 12 часов назад

      Его бьют в каждом матче!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5963

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Чего эта баба дура желает? Травмы соперника? Совсем из ума выжила эскортница. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      голлевацнен > ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Не завидуй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      Цугундeр 13 часов назад

      "Какой -нибудь Вендел." ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2064

      Artemka444 13 часов назад

      Голова не прошла у неё !!
      Маразм не лечится!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1788

      Дубина 13 часов назад

      Крассава!
      Позор газпрому

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      DoctorWatson > Дубина 12 часов назад

      Сидите со своей шлюхой посасывайте ахматовский писос, и не открывай ******** свиной)

      1
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