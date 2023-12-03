Зарема назвала клуб, который может повлиять на изменение регламента РПЛ

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матчей РПЛ на заснеженных полях.

В условиях сильного снегопада сегодня прошел матч ЦСКА с «Ростовом».

Валерий Карпин после игры раскритиковал РФС. Тренера могут дисквалифицировать на 4 матча.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги. Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – сказала Зарема.