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    «Пари НН» – «Урал»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 2 декабря

    В субботу, 2 декабря, «Пари НН» сыграет с «Уралом» в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Пари НН»

    «Пари НН» после 16 туров занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Нижегородцы одержали шесть побед, сыграли в трех встречах вничью и потерпели семь поражений. «Пари НН» забил 14 и пропустил 15 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    «Урал»

    После 16 туров «Урал» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 19 очков, выиграла пять матчей, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Урал» пропустил 25 голов и забил 18 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 29.07.2023 «Урал» – «Пари НН» 0:0;
    • 07.05.2023 «Пари НН» – «Урал» 0:0;
    • 20.08.2022 «Урал» – «Пари НН» 0:1;
    • 26.02.2022 «Пари НН» – «Урал» 1:0;
    • 01.08.2021 «Урал» – «Пари НН» 1:1.

    Прогноз на матч «Пари НН» – «Урал»

    В целом обе команды имеют равные шансы на успех. Впрочем, букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Мы предложим ставку на дополнительные маркеты.

    Наши варианты ставки:

    • ТМ 2.5 – 1.47;
    • ОЗ (Нет) – 1.67.

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2023 17:53
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