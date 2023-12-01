В субботу, 2 декабря, «Пари НН» сыграет с «Уралом» в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

«Пари НН»

«Пари НН» после 16 туров занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Нижегородцы одержали шесть побед, сыграли в трех встречах вничью и потерпели семь поражений. «Пари НН» забил 14 и пропустил 15 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Урал»

После 16 туров «Урал» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 19 очков, выиграла пять матчей, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Урал» пропустил 25 голов и забил 18 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Пари НН» – «Урал»

В целом обе команды имеют равные шансы на успех. Впрочем, букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Мы предложим ставку на дополнительные маркеты.

Наши варианты ставки: