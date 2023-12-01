В субботу, 2 декабря, «Пари НН» сыграет с «Уралом» в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
«Пари НН»
«Пари НН» после 16 туров занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Нижегородцы одержали шесть побед, сыграли в трех встречах вничью и потерпели семь поражений. «Пари НН» забил 14 и пропустил 15 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 26.11.2023 «Ростов» – «Пари НН» 1:0;
- 12.11.2023 «Пари НН» – «Балтика» 0:0;
- 05.11.2023 ЦСКА – «Пари НН» 3:2;
- 02.11.2023 «Динамо» – «Пари НН» 2:1;
- 29.10.2023 «Пари НН» – «Сочи» 1:0.
«Урал»
После 16 туров «Урал» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 19 очков, выиграла пять матчей, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Урал» пропустил 25 голов и забил 18 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 26.11.2023: «Урал» – «Краснодар» 3:1;
- 11.11.2023: «Крылья Советов» – «Урал» 3:1;
- 06.11.2023: «Урал» – «Рубин» 0:1;
- 02.11.2023: «Ростов» – «Урал» 2:1;
- 29.10.2023: «Динамо Москва» – «Урал» 2:1.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 29.07.2023 «Урал» – «Пари НН» 0:0;
- 07.05.2023 «Пари НН» – «Урал» 0:0;
- 20.08.2022 «Урал» – «Пари НН» 0:1;
- 26.02.2022 «Пари НН» – «Урал» 1:0;
- 01.08.2021 «Урал» – «Пари НН» 1:1.
Прогноз на матч «Пари НН» – «Урал»
В целом обе команды имеют равные шансы на успех. Впрочем, букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Мы предложим ставку на дополнительные маркеты.
Наши варианты ставки:
- ТМ 2.5 – 1.47;
- ОЗ (Нет) – 1.67.