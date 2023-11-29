Карпин одним словом описал формат Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил формат Фонбет Кубка России.

– Как оцениваете формат Кубка России, когда один матч противостояния в конце ноября, а ответный – в марте.

– Любой человек скажет, что это катастрофа. Не понимаю, почему нужно было играть сегодня. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет. Найти время, чтобы сыграть, более чем хватало. Либо уж доигрывать в этой части сезона.