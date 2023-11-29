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    Карпин одним словом описал формат Кубка России

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил формат Фонбет Кубка России.

    – Как оцениваете формат Кубка России, когда один матч противостояния в конце ноября, а ответный – в марте.

    – Любой человек скажет, что это катастрофа. Не понимаю, почему нужно было играть сегодня. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет. Найти время, чтобы сыграть, более чем хватало. Либо уж доигрывать в этой части сезона.

    • В 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА.
    • Ответная игра состоится в марте.
    • 3 декабря ЦСКА примет «Ростов» в 17-м туре РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    29.11.2023 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36843

      VVM1964 1 час назад

      Зачем искать логику в решениях чиновников ??? - откуда в жопе золото ?...

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