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Карпин одним словом описал формат Кубка России

29 ноября 2023, 23:31
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил формат Фонбет Кубка России.

– Как оцениваете формат Кубка России, когда один матч противостояния в конце ноября, а ответный – в марте.

– Любой человек скажет, что это катастрофа. Не понимаю, почему нужно было играть сегодня. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет. Найти время, чтобы сыграть, более чем хватало. Либо уж доигрывать в этой части сезона.

  • В 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА.
  • Ответная игра состоится в марте.
  • 3 декабря ЦСКА примет «Ростов» в 17-м туре РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (5)
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VVM1964
1701290263
Зачем искать логику в решениях чиновников ??? - откуда в жопе золото ?...
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Дядя Серёжа
1701322645
Либо уж доигрывать в этой части сезона....Финал кубка 31 декабря, ...ну на рождество...
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Иван Петров 1986
1701324349
Пока Путин не запретит будут играть зимой.
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