Карпин одним словом описал формат Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил формат Фонбет Кубка России.
– Как оцениваете формат Кубка России, когда один матч противостояния в конце ноября, а ответный – в марте.
– Любой человек скажет, что это катастрофа. Не понимаю, почему нужно было играть сегодня. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет. Найти время, чтобы сыграть, более чем хватало. Либо уж доигрывать в этой части сезона.
- В 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА.
- Ответная игра состоится в марте.
- 3 декабря ЦСКА примет «Ростов» в 17-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»