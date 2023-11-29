Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России, в котором сыграют «Ростов» и ЦСКА. Игра состоится 29 ноября, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Игнатов, Лангович, Акбашев, Мохеби, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

ЦСКА: Тороп, Келвен, Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов