Неймар расстался с бразильской моделью – она прощала ему измену

Бразильская модель Бруна Бьянкарди сообщила, что больше не состоит в отношениях в нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром.

«Это личное дело, но поскольку каждый день со мной связывают новости, предположения и шутки, я сообщаю вам, что на данный момент я не состою в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, личных новостей станет меньше, спасибо», – написала Бьянкарди.

С момента рождения Мэви прошло почти два месяца.

Неймар и Бьянкарди встречались с 2021 года.

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