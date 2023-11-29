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    • Неймар расстался с бразильской моделью – она прощала ему измену

    Неймар расстался с бразильской моделью – она прощала ему измену

    Бразильская модель Бруна Бьянкарди сообщила, что больше не состоит в отношениях в нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром.

    «Это личное дело, но поскольку каждый день со мной связывают новости, предположения и шутки, я сообщаю вам, что на данный момент я не состою в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, личных новостей станет меньше, спасибо», – написала Бьянкарди.

    • С момента рождения Мэви прошло почти два месяца.
    • Неймар и Бьянкарди встречались с 2021 года.

    Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка

    Источник: «Бомбардир»

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