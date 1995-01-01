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    Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка

    Сегодня, 02:34
    Девушка одного из самых талантливых футболистов в истории.

    Неймар перешел в «Аль-Хиляль». Вместе с ним в Саудовской Аравии будет жить его девушка. Официально их отношения не узаконены – поэтому, по правилам, им запрещено жить вместе. Но правительство сделает исключение ради Неймара.

    Девушку Неймара зовут Бруна Бьянкарди. Они познакомились в 2020-м, когда бразилец устроил дома в Бразилии вечеринку, забив на ковидные протоколы. Спустя год они начали встречаться.

    Бруна – модель и блогер. Она участвовала в фотосессиях для Louis Vuitton, Off-White и Balmain. Плюс Бьянкарди основала свою линейку одежду, которую пока что развивает только в Бразилии.

    Несколько историй вокруг нее и Неймара:

    • Они ненадолго расставались в 2022-м, но в итоге возобновили взаимоотношения. Позже Неймар подтвердил, что изменил Бруне, но публично извинился перед ней за это;

    • Бруна дружит c женой Месси. Их часто замечали за шоппингом в Париже;

    • А еще Бруна и Неймар ждут ребенка. Это стало одной из причин примирения.

    Фото: соцсети Бруны Бьянкарди

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    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3754

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Думаю она не дура. Где она себе еще такого неймара найдет с таким то кошельком.

      0
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      Рейтинг: +25248

      bset 5 часов назад

      Познакомились, когда Неймар забил на ковидные ограничения. Потом она забила на его измену. Потом приехали вместе в Саудовскую Аравию, где власти забили на свои законы, чтобы Неймару было комфортнее забивать на футбол.

      1
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      Рейтинг: +4633

      Иван Петров 1986 7 часов назад

      Снова девушка футболиста и снова с лошадиными губками.

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      Рейтинг: +1789

      VGreen > Иван Петров 1986 4 часа назад

      и снова недовольный очень даже красивый девушкой пользователь сайта...

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      Рейтинг: +4633

      Иван Петров 1986 > VGreen 2 часа назад

      Ну тебе нравятся лошадиные губы, а мне нет. Вкусы у всех разные.

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      Рейтинг: +15910

      Алексей З 7 часов назад

      По любому простишь всё , когда на кону огромные деньги.

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