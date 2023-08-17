Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка

Неймар перешел в «Аль-Хиляль». Вместе с ним в Саудовской Аравии будет жить его девушка. Официально их отношения не узаконены – поэтому, по правилам, им запрещено жить вместе. Но правительство сделает исключение ради Неймара.

Девушку Неймара зовут Бруна Бьянкарди. Они познакомились в 2020-м, когда бразилец устроил дома в Бразилии вечеринку, забив на ковидные протоколы. Спустя год они начали встречаться.

Бруна – модель и блогер. Она участвовала в фотосессиях для Louis Vuitton, Off-White и Balmain. Плюс Бьянкарди основала свою линейку одежду, которую пока что развивает только в Бразилии.

Несколько историй вокруг нее и Неймара:

• Они ненадолго расставались в 2022-м, но в итоге возобновили взаимоотношения. Позже Неймар подтвердил, что изменил Бруне, но публично извинился перед ней за это;

• Бруна дружит c женой Месси. Их часто замечали за шоппингом в Париже;

• А еще Бруна и Неймар ждут ребенка. Это стало одной из причин примирения.

Фото: соцсети Бруны Бьянкарди

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