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    • Хлусевич рассказал, каким видит идеальное развитие своей карьеры

    Хлусевич рассказал, каким видит идеальное развитие своей карьеры

    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопросы о возможном трансфере в европейский клуб.

    – Летом писали, что тобой интересовались клубы из Италии.

    – Это правда. Почему я не ушел, может сказать мой агент. Был конкретный вариант, но не сложилось.

    – Если зимой на тебя снова выйдут, трансфер возможен?

    – Трансферное окно – очень тонкое дело. Сейчас я в эти дела не лезу. И даже прошу агента, чтобы он мне ничего не говорил. Все варианты обсудим в отпуске.

    – Большинство трансферов из Россию в Европу срываются из-за разницы в зарплате – в РПЛ платят больше. Для тебя личные условия – это препятствие?

    – Нет. Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба – поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе – мечта!

    Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России – ну, кроме того, что нет фанатов.

    – Карпин сказал: «Кто может – уезжайте».

    – Я с ним согласен. Если есть возможность, почему бы не попробовать себя в более сильном чемпионате? Там есть еврокубки, это очень важно.

    – То есть твой следующий твой шаг после «Спартака» – Европа? Допускаешь, что больше не будешь играть ни за кого в России?

    – Возможно. Но никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь. Проведу всю карьеру в «Спартаке» – будет великолепно. Получится уехать в Европу – тоже хорошо.

    Пока что у меня очень много амбиций здесь, в РПЛ. Мне хочется завоевать чемпионство со «Спартаком». Было бы идеально выиграть золото и уехать в Европу. Я был бы очень доволен!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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