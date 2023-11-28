Мостовой заявил об отсутствии ожиданий от матча «Динамо» и «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой перед первым матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – «Зенит» сказал, что на ожидания от матча влияет формат соревнования.

«Динамо» может повторить прошлогодний успех и выбить «Зенит» из Кубка России, но питерцы тоже это помнят. В этой встрече может произойти всe, но радует то, что обе команды ещe не вылетят благодаря формату. С учeтом нынешнего формата у меня вообще никаких ожиданий, потому что никто не вылетает», – сказал Мостовой.