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    • Мостовой заявил об отсутствии ожиданий от матча «Динамо» и «Зенита»

    Мостовой заявил об отсутствии ожиданий от матча «Динамо» и «Зенита»

    Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой перед первым матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – «Зенит» сказал, что на ожидания от матча влияет формат соревнования.

    «Динамо» может повторить прошлогодний успех и выбить «Зенит» из Кубка России, но питерцы тоже это помнят. В этой встрече может произойти всe, но радует то, что обе команды ещe не вылетят благодаря формату. С учeтом нынешнего формата у меня вообще никаких ожиданий, потому что никто не вылетает», – сказал Мостовой.

    • Игра пройдет в среду, 29 ноября, на «ВТБ Арене». Начало матча – в 18:15 мск.
    • В матче первого круга РПЛ сезона-2023/24 «Динамо» одержало победу над «Зенитом» 3:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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