Семшов назвал условие, при котором «Динамо» может стать чемпионом

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о шансах московской команды в борьбе за чемпионство.

«Я не удивлен, что «Динамо» сейчас идет на третьем месте. Говорил, что у нас есть группа из 5-6 команд, которая должна бороться за золотые медали, и бело-голубые в их числе. Многие стали задумываться, что «Динамо» может заменить «Краснодар» в чемпионской гонке. Но я бы не стал никого выделять. У бело-голубых уже не первый год хороший подбор футболистов. Тут все будет зависеть, насколько они пройдут без потерь оставшуюся часть чемпионата, особенно весну, где будет все решаться. Если они стабильно все пройдут, то могут побороться за чемпионство.

Очень важно не терять очки с командами, которые идут в нижней части турнирной таблицы. Можно вспомнить сезон со Шварцем, когда «Динамо» тоже боролось за чемпионство, но не дотянуло до конца. Такой груз ответственности для многих футболистов будет впервые. Если они с этим психологически поборются и стабильно будут набирать очки, тогда будет все хорошо. Мы видим, как «Краснодар» стал проигрывать, на них идет давление. Хотя команда опытная, сыгранная, плюс тренер Ивич уже не первый год работает. Весенняя часть будет основной для всех конкурентов», – сказал Семшов.