Анчелотти назвал имя своего преемника в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, кто возглавит команду после его ухода. По мнению итальянца, на роль тренера мадридцев идеально подходит Хаби Алонсо.
«Он строит фантастическую карьеру тренера, у него есть все качества. Мне он очень нравится.
Хаби подходит на роль тренера «Реала», он знает этот клуб, а его здесь все любят», – сказал Анчелотти.
- Хаби Алонсо сейчас возглавляет «Байер».
- Клуб лидирует в Бундеслиге.
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Источник: Marca