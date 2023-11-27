Бальбуэна прокомментировал перспективы Тюкавина в АПЛ

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна считает, что нападающий команды Константин Тюкавин может перейти в английскую Премьер-лигу уже следующим летом.
«Тюкавин? Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что Константин заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.
Если он продолжит в том же духе, думаю, английские клубы обратят на него внимание, и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно. Костя – открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь», – сказал Бальбуэна.
- В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.
- Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»