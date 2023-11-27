Матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России будет судить Кукуян

РФС обнародовал назначения арбитров и инспекторов на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
28 ноября (вторник)
- «Балтика» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
29 ноября (среда)
- «Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
- «Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
- «Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.
Источник: Официальный сайт РФС