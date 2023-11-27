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    • Матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России будет судить Кукуян

    Матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России будет судить Кукуян

    РФС обнародовал назначения арбитров и инспекторов на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

    28 ноября (вторник)

    • «Балтика» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

    29 ноября (среда)

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4857

      шахта Заполярная 12 минут назад

      Во блин как Динамо то "повезло"

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