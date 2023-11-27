Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 с бывшим нападающим «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.
«Единственный и неповторимый Роналдо», – написал Хабиб в соцсетях.
Хабиб также опубликовал видеозапись общения с бразильцем в одной из лож автодрома в ОАЭ.
- Гонка «Формулы-1» закончилась победой Макса Ферстаппена, который ранее досрочно завоевал звание чемпиона мира 2023 года.
- Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в 2020 году.
- Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году. Сейчас он является президентом испанского «Вальядолида».