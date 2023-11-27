Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 с бывшим нападающим «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.

«Единственный и неповторимый Роналдо», – написал Хабиб в соцсетях.

Хабиб также опубликовал видеозапись общения с бразильцем в одной из лож автодрома в ОАЭ.