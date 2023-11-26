Мостовой извинился за гол в ворота «Сочи»

Зенитовец Андрей Мостовой прокомментировал свой гол «Сочи» в 16-м туре РПЛ (3:0).
– Было видно, как вам хотелось забить, и хорошо, что это произошло. Расскажите о результативном эпизоде с вашим участием.
– Забить всегда хочется, всегда огромное желание. Тем более еще такая игра – в концовке появилось много свободных зон, а я люблю убегать. И Леша Сутормин – молодец, с одного взгляда друг друга поняли. Убежал в свободную зону, он отдал великолепную передачу – оставалось только принять. Увидел, что вратарь открыл ближний угол, покатил туда.
Не стал радоваться, потому что «Сочи» – моя бывшая команда, нужно проявлять уважение. Без них я бы не стал тем, кто я сейчас. Огромная благодарность футбольному клубу «Сочи» и прошу прощения за гол.
- Мостовой был в «Сочи» в 2019-2020 годах.
- Он провел за команду в РПЛ 25 матчей, забил 6 голов.
- Летом Мостового приглашали во Францию.
Источник: официальный сайт «Зенита»