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    Мостовой извинился за гол в ворота «Сочи»

    Зенитовец Андрей Мостовой прокомментировал свой гол «Сочи» в 16-м туре РПЛ (3:0).

    – Было видно, как вам хотелось забить, и хорошо, что это произошло. Расскажите о результативном эпизоде с вашим участием.

    – Забить всегда хочется, всегда огромное желание. Тем более еще такая игра – в концовке появилось много свободных зон, а я люблю убегать. И Леша Сутормин – молодец, с одного взгляда друг друга поняли. Убежал в свободную зону, он отдал великолепную передачу – оставалось только принять. Увидел, что вратарь открыл ближний угол, покатил туда.

    Не стал радоваться, потому что «Сочи» – моя бывшая команда, нужно проявлять уважение. Без них я бы не стал тем, кто я сейчас. Огромная благодарность футбольному клубу «Сочи» и прошу прощения за гол.

    • Мостовой был в «Сочи» в 2019-2020 годах.
    • Он провел за команду в РПЛ 25 матчей, забил 6 голов.
    • Летом Мостового приглашали во Францию.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8048

      Semenycch 1 час назад

      Правильно поступил! Забить обязан был, но и проявить уважение тоже необходимо!

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      Рейтинг: +18182

      Garrincha58 2 часа назад

      ну тогда и пробил бы мимо да так наверное и хотел, а случайно попал гол то если посмотреть на совести Гойло дырка ещё та вот он пусть извиняется

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