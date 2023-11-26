Мостовой извинился за гол в ворота «Сочи»

Зенитовец Андрей Мостовой прокомментировал свой гол «Сочи» в 16-м туре РПЛ (3:0).

– Было видно, как вам хотелось забить, и хорошо, что это произошло. Расскажите о результативном эпизоде с вашим участием.

– Забить всегда хочется, всегда огромное желание. Тем более еще такая игра – в концовке появилось много свободных зон, а я люблю убегать. И Леша Сутормин – молодец, с одного взгляда друг друга поняли. Убежал в свободную зону, он отдал великолепную передачу – оставалось только принять. Увидел, что вратарь открыл ближний угол, покатил туда.

Не стал радоваться, потому что «Сочи» – моя бывшая команда, нужно проявлять уважение. Без них я бы не стал тем, кто я сейчас. Огромная благодарность футбольному клубу «Сочи» и прошу прощения за гол.