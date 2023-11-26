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  • Ловчев рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Балтикой»

Ловчев рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Балтикой»

26 ноября 2023, 13:50
7

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил матч 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

  • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
  • Красных мячей не было.
  • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Создавать на таком поле было сложно, поэтому созидательной игры не получилось – но удивительно, что на таком поле красно-белые не допускали ляпов в обороне, отыграли надeжно, хотя и моменты у «Балтики» были, но Александр Максименко выручал. Ещe более удивительно, что в таких условиях надежен был Алексис Дуарте.

Отсутствие своих ошибок (а «Спартак» нечасто играет на ноль) – это очень серьезный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку – чемпионом будет «Зенит».

Отдельно скажу по ситуации с условиями проведения матча. У нас каждый год повторяется плюс-минус одно и то же. Играем в феврале после возобновления чемпионата, в декабре завершаем осеннюю часть. Регулярно поднимается один и тот же вопрос – как так получилось, что в одном городе России стадион построили к ЧМ с крышей, в а во всех остальных без крыши?» – написал Ловчев.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1700996367
про дуарте вообще все забыли, что он был на поле
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DOCTOR PENALTY
1700997614
В этом одном городе смогли договориться с бакланами, чтобы не сгрызли крышу полностью, в другие города бакланы не летают, поэтому крыши там не делали. Но совершенно неожиданно прилетел снег, откуда? - никто понять не может, разбираются. )))
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Taps
1701000386
Уроды-чиновники от футбола вылизали жопу европейским пи.дорасам и теперь наши болваны играют под снегом ...
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NewLife
1701006331
"чемпионом будет «Зенит»." Типун тебе на язык))
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