Ловчев рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Балтикой»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил матч 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Создавать на таком поле было сложно, поэтому созидательной игры не получилось – но удивительно, что на таком поле красно-белые не допускали ляпов в обороне, отыграли надeжно, хотя и моменты у «Балтики» были, но Александр Максименко выручал. Ещe более удивительно, что в таких условиях надежен был Алексис Дуарте.

Отсутствие своих ошибок (а «Спартак» нечасто играет на ноль) – это очень серьезный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку – чемпионом будет «Зенит».

Отдельно скажу по ситуации с условиями проведения матча. У нас каждый год повторяется плюс-минус одно и то же. Играем в феврале после возобновления чемпионата, в декабре завершаем осеннюю часть. Регулярно поднимается один и тот же вопрос – как так получилось, что в одном городе России стадион построили к ЧМ с крышей, в а во всех остальных без крыши?» – написал Ловчев.

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