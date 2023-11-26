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    • Ловчев рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Балтикой»

    Ловчев рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Балтикой»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил матч 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «Создавать на таком поле было сложно, поэтому созидательной игры не получилось – но удивительно, что на таком поле красно-белые не допускали ляпов в обороне, отыграли надeжно, хотя и моменты у «Балтики» были, но Александр Максименко выручал. Ещe более удивительно, что в таких условиях надежен был Алексис Дуарте.

    Отсутствие своих ошибок (а «Спартак» нечасто играет на ноль) – это очень серьезный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку – чемпионом будет «Зенит».

    Отдельно скажу по ситуации с условиями проведения матча. У нас каждый год повторяется плюс-минус одно и то же. Играем в феврале после возобновления чемпионата, в декабре завершаем осеннюю часть. Регулярно поднимается один и тот же вопрос – как так получилось, что в одном городе России стадион построили к ЧМ с крышей, в а во всех остальных без крыши?» – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20731

      NewLife 42 минуты назад

      "чемпионом будет «Зенит»."
      Типун тебе на язык))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1751

      Taps 2 часа назад

      Уроды-чиновники от футбола вылизали жопу
      европейским пи.дорасам и теперь наши болваны
      играют под снегом ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25371

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      В этом одном городе смогли договориться с бакланами, чтобы не сгрызли крышу полностью, в другие города бакланы не летают, поэтому крыши там не делали. Но совершенно неожиданно прилетел снег, откуда? - никто понять не может, разбираются. )))

      2
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      Рейтинг: -16

      Скай 3 часа назад

      Не в каждом городе РФ есть штаб-квартира грязьпрома. Хотя газ сосут со всей РФ. Стыдно за них, стыдно за бЗдинит.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1469

      Номэд 3 часа назад

      Ман.давошный стадион на те деньги, что его построили, должен быть не только с крышей, но и с позолоченными сиденьями. Но половину денег распилили.

      3
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      Рейтинг: +6807

      fakeid > Номэд 3 часа назад

      дцп-шник, давай посчитаем. стадион зенита - миллиард. навоз-открывашка — 500 млн. в 2 раза дешевле. если верить вчерашнему фердуну, то навозный с крышей стоил бы в 2 раза дороже, можешь ознакомиться:
      bombardir.ru/news/715221

      ниже уже написал, почему пришлось сносить почти построенный стадион. так что зенит, считай, минимум полтора стадиона построил. вместимость под 70, на хоккее под 80. с крышей, с выкатным полем. с полностью закрытым контуром (в подтрибунках тепло). и тут ты вша (вошь) визжишь про картонную продуваемую открывашку? ухаха! гы-гы!

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      Рейтинг: +6807

      fakeid > Номэд 3 часа назад

      кстати, открывашку проектировали питерские) жалею только, что так мало содрали за такое поделие. им по ТЗ дали построить кусок Г - они и построили ровно то, что есть сейчас. но продешевили)) гы-гы!

      если есть сомнения, то сайт гипростроймост тебе в помощь. проекты → промышленность. там ты отыщешь навозную арену. гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +6807

      fakeid 3 часа назад

      и это, сообщите ловчеву, что стадион зенита изначально строили не под ЧМ, а в 2006 начался процесс по сносу старого, в 2007 возведение нового. в 2010 блаттер вытащил из конверта лист с надписью RUSSIA-2018, после чего начался сущий ад.

      потребовалось увеличить вместимость с 50 тыщ до почти 70, что нереально. поэтому снесли уже построенное и начали делать с нуля. это если коротко. такие вот дела.

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      Рейтинг: +1168

      FCSpartakM 3 часа назад

      про дуарте вообще все забыли, что он был на поле

      1
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      Рейтинг: +9508

      vladik12 > FCSpartakM 1 час назад

      Так для защитника это хорошо. Значит, не привозил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6807

      fakeid 3 часа назад

      в феврале мы не играем. а вот 3 марта спартаг посмотрит на стадион с крышей. гы-гы.

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