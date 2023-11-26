Глава «Локо» высказался о матерном интервью Галактионова

А как не ругаться. Время вышло, пенальти не было. Какая рука, она прижата к телу. Игрок КС тоже прижат, скорее у него рука. Отнял судья победу.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поведение своего главного тренера Михаила Галактионова.
- После встречи 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) тренер «Локо» Михаил Галактионов допустил мат в интервью.
- «Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.
- «Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
«Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу. Но эмоции в футболе присутствуют. Русский язык – очень богатый, иногда литературные выражения могут восприниматься как не очень приличные. При этом, абсолютно точно клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию», – сказал Нагорных.