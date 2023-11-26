Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Глава «Локо» высказался о матерном интервью Галактионова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поведение своего главного тренера Михаила Галактионова.

    «Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу. Но эмоции в футболе присутствуют. Русский язык – очень богатый, иногда литературные выражения могут восприниматься как не очень приличные. При этом, абсолютно точно клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию», – сказал Нагорных.

    Новости по теме
    Уткин оценил матерное выступление Галактионова 1
    Белоус дал совет Галактионову после его матерного интервью 2
    Стал известен возможный срок дисквалификации Галактионова за использование мата в интервью 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Vladimir-Shelepnev-google 1 час назад

      А как не ругаться. Время вышло, пенальти не было. Какая рука, она прижата к телу. Игрок КС тоже прижат, скорее у него рука. Отнял судья победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19211

      DVOK68 2 часа назад

      адресе Галактошки лупоглазого
      ------------------------------------------------------------------
      Русский язык действительно богат и образен)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7360

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Просто сказано было не в то время и не в том месте. Вадик Евсеев с его "й вам!" национальный герой, Галактионов посидит в дисквалификации. И вот все маты как
      раз хочется сказать в адресе Галактошки лупоглазого который при 3-1 не засушил игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1075

      Цугундeр 2 часа назад

      Я его тамбур шатал...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6254

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      За базар ответит... твою мать... юридическая позиция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      rac531 2 часа назад

      В Лохмоте матерные выражения - это высокий литературный стиль)
      В Зените, мужская любовь в раздевалке, необходимый атрибут снятия стресса)
      ЭТО ФУТБОЛ!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1075

      Цугундeр > rac531 2 часа назад

      В одной команде вообще демонстрация имитации гениталий непосредственно во время матча происходит.Тоже фишка , которая плавно перейдёт в ярый эксгибиционизм.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      Napaleon Banapart 3 часа назад

      Столько футбола нет сколько вони после каждого тура... Дзюбе отдельный рЭспект.. ПаСан сказал паСан сделал. Я про болт в адресс прессы...

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+