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Глава «Локо» высказался о матерном интервью Галактионова

26 ноября 2023, 09:54
13

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поведение своего главного тренера Михаила Галактионова.

«Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу. Но эмоции в футболе присутствуют. Русский язык – очень богатый, иногда литературные выражения могут восприниматься как не очень приличные. При этом, абсолютно точно клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию», – сказал Нагорных.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Галактионов Михаил
Комментарии (13)
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Napaleon Banapart
1700982905
Столько футбола нет сколько вони после каждого тура... Дзюбе отдельный рЭспект.. ПаСан сказал паСан сделал. Я про болт в адресс прессы...
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Дядя Серёжа
1700983401
За базар ответит... твою мать... юридическая позиция
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Цугундeр
1700984398
Я его тамбур шатал...
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Красногорск_Фан
1700985447
Просто сказано было не в то время и не в том месте. Вадик Евсеев с его "й вам!" национальный герой, Галактионов посидит в дисквалификации. И вот все маты как раз хочется сказать в адресе Галактошки лупоглазого который при 3-1 не засушил игру.
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DVOK68
1700985905
адресе Галактошки лупоглазого ------------------------------------------------------------------ Русский язык действительно богат и образен)
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Vladimir-Shelepnev-google
1700988929
А как не ругаться. Время вышло, пенальти не было. Какая рука, она прижата к телу. Игрок КС тоже прижат, скорее у него рука. Отнял судья победу.
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