Глава «Локо» высказался о матерном интервью Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поведение своего главного тренера Михаила Галактионова.

После встречи 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) тренер «Локо» Михаил Галактионов допустил мат в интервью.

«Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.

«Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

«Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу. Но эмоции в футболе присутствуют. Русский язык – очень богатый, иногда литературные выражения могут восприниматься как не очень приличные. При этом, абсолютно точно клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию», – сказал Нагорных.

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