Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался по матчу 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«У нас не получилось выиграть, не получилось забить, моментов было много. Качество поля нивелировало разницу в уровне мастерства, но в ловкости и координации мы тоже уступили в ключевых моментах матча.

Какие положительные моменты есть? Нет, ничего положительного нет, мы проиграли. Не в футбол, а регби скорее. Сейчас у нас игра с «Факелом», нам есть что доказывать», – сказал Игнашевич.

У «Спартака» забили Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

«Спартак» поднялся в топ-4.

«Балтика» завтра может опуститься в зону вылета.

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