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    • Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Спартака»

    Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Спартака»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался по матчу 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    «У нас не получилось выиграть, не получилось забить, моментов было много. Качество поля нивелировало разницу в уровне мастерства, но в ловкости и координации мы тоже уступили в ключевых моментах матча.

    Какие положительные моменты есть? Нет, ничего положительного нет, мы проиграли. Не в футбол, а регби скорее. Сейчас у нас игра с «Факелом», нам есть что доказывать», – сказал Игнашевич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2023 23:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +570

      erybov1965 29 минут назад

      Игнашевич,я думаю,один из тех немногих наших тренеров,которых можно назвать трудягой,а прежде всего настоящим мужиком и надеюсь,что он скоро многого сможет добиться,может быть с Балтикой,а может быть и с другим клубом.

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      Рейтинг: +2999

      Suvorov71 37 минут назад

      Вот все верно сказал, играли не в футбол а не известно во что, но Спартак умная и сильная команда, она не допустила тех ошибок, которые были в Воронеже, да надо учиться у Великого клуба

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      Рейтинг: +555

      TIMOTHY 46 минут назад

      Преимущество было, Балтика молодцы

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      Рейтинг: +2999

      Suvorov71 > TIMOTHY 36 минут назад

      клон вонючий

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