Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Спартака»

Игнашевич,я думаю,один из тех немногих наших тренеров,которых можно назвать трудягой,а прежде всего настоящим мужиком и надеюсь,что он скоро многого сможет добиться,может быть с Балтикой,а может быть и с другим клубом.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался по матчу 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).
«У нас не получилось выиграть, не получилось забить, моментов было много. Качество поля нивелировало разницу в уровне мастерства, но в ловкости и координации мы тоже уступили в ключевых моментах матча.
Какие положительные моменты есть? Нет, ничего положительного нет, мы проиграли. Не в футбол, а регби скорее. Сейчас у нас игра с «Факелом», нам есть что доказывать», – сказал Игнашевич.
- У «Спартака» забили Даниил Хлусевич и Квинси Промес.
- «Спартак» поднялся в топ-4.
- «Балтика» завтра может опуститься в зону вылета.