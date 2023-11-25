Стал известен возможный срок дисквалификации Галактионова за использование мата в интервью

Не знаю что он сказал, но судья отстой.(Был не дома) Пенальти придуманный. Пусть тогда футбол сделают со связанными руками. Мяч просто так лёг а не сам игрок прихватил. С болельщиками других клубов это спорить бесполезно им выгодно. РПЛ уже не хочу смотреть
Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могут отстранить до весны.
Ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей РПЛ.
Тренер нарушил дисциплинарный регламент РФС, выругавшись матом, когда комментировал судейство в игре «Крылья Советов» – «Локо» (3:3).
В регламенте говорится: «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве – дисквалификацией сроком до 3 месяцев, также к нему может быть применен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей».
- «Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.
- «Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
- Игру судил Василий Казарцев.
- Следующий соперник москвичей – «Зенит» (3 декабря).