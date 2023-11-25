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    • Стал известен возможный срок дисквалификации Галактионова за использование мата в интервью

    Стал известен возможный срок дисквалификации Галактионова за использование мата в интервью

    Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могут отстранить до весны.

    Ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей РПЛ.

    Тренер нарушил дисциплинарный регламент РФС, выругавшись матом, когда комментировал судейство в игре «Крылья Советов» – «Локо» (3:3).

    В регламенте говорится: «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве – дисквалификацией сроком до 3 месяцев, также к нему может быть применен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Алексей-Добрынин-vkontakt 41 минуту назад

      Не знаю что он сказал, но судья отстой.(Был не дома) Пенальти придуманный. Пусть тогда футбол сделают со связанными руками. Мяч просто так лёг а не сам игрок прихватил. С болельщиками других клубов это спорить бесполезно им выгодно. РПЛ уже не хочу смотреть

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      Рейтинг: +10476

      САДЫЧОК 42 минуты назад

      Тренер очень слабый

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      Рейтинг: +182

      witalik > САДЫЧОК 36 минут назад

      Вдобавок, Галактионов - *******, предавший НН, и чмо, отбирающий у НН лучших игроков. Одним словом, Галактионов - мразь!!!

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      Рейтинг: +182

      witalik > witalik 34 минуты назад

      Для бомбардира: ******* - очень хорошее слово. ******, дебил модератор, ****.

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