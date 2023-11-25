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    Баринов раскрыл подробности своих претензий к судьям

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии по поводу упущенной победы над «Крыльями Советов» и судейства в этом матче.

    – Какое у вас мнение по добавленному времени?

    – Видимо, кто‑то посчитал, что играем до гола.

    – Вам это объяснили? Вы же как капитан подходили к судье.

    – Знаете, это такой судья, с которым сложно даже разговаривать. Не буду ничего говорить о судействе, я уже сказал. Если вы говорите, что где‑то что‑то есть, пускай разбираются сами.

    Ваши слова арбитру уже разошлись в интернете. Это может обернуться дисквалификацией, были подобные прецеденты.

    – Не знаю, что сказать.

    – Чисто по результату это была победная игра?

    – Да.

    – Можно сказать, что игра была похожа на матч первого круга, когда «Локомотив» сравнял в конце.

    – Но тогда не такой матч был. Тогда было 1:0, а мы сегодня вели 3:1. И 94‑я, 96‑я минуты… Сами виноваты.

    – Расслабились и рано поверили в победу?

    – Наверное, да. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча.

    – Можно сказать, что судейство вызывало вопросы и в первом тайме тоже?

    – Когда судьи выходят, вы можете с ними так же поговорить?

    – Не можем, они не общаются.

    – Я бы хотел услышать его мнение просто. А так я уже все сказал о судействе. Пускай разбираются, выясняют ошибки, но насколько я знаю, это у него не впервые, когда такие моменты происходят в играх. Давать три желтые карточки к 25‑й минуте?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2126

      rac531 22 минуты назад

      Надо больше забивать)
      Забили бы четыре гола, то одержали бы победу)

      0
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      Рейтинг: +8272

      Томик 1 час назад

      "Раскрыл подробности своих претензий"? Да Баринов в жизни так не сформулирует. Пишите попроще про него. Например " Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил."

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      Рейтинг: +19194

      DVOK68 1 час назад

      Тогда было 1:0, а мы сегодня вели 3:1. И 94‑я, 96‑я минуты… Сами виноваты.

      – Расслабились и рано поверили в победу?

      – Наверное, да. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча
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      Это по сути.Остальное это эмоции только что проигравшего(такая ничья как поражение)человека.

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