Баринов раскрыл подробности своих претензий к судьям

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии по поводу упущенной победы над «Крыльями Советов» и судейства в этом матче.

– Какое у вас мнение по добавленному времени?

– Видимо, кто‑то посчитал, что играем до гола.

– Вам это объяснили? Вы же как капитан подходили к судье.

– Знаете, это такой судья, с которым сложно даже разговаривать. Не буду ничего говорить о судействе, я уже сказал. Если вы говорите, что где‑то что‑то есть, пускай разбираются сами.

– Ваши слова арбитру уже разошлись в интернете. Это может обернуться дисквалификацией, были подобные прецеденты.

– Не знаю, что сказать.

– Чисто по результату это была победная игра?

– Да.

– Можно сказать, что игра была похожа на матч первого круга, когда «Локомотив» сравнял в конце.

– Но тогда не такой матч был. Тогда было 1:0, а мы сегодня вели 3:1. И 94‑я, 96‑я минуты… Сами виноваты.

– Расслабились и рано поверили в победу?

– Наверное, да. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча.

– Можно сказать, что судейство вызывало вопросы и в первом тайме тоже?

– Когда судьи выходят, вы можете с ними так же поговорить?

– Не можем, они не общаются.

– Я бы хотел услышать его мнение просто. А так я уже все сказал о судействе. Пускай разбираются, выясняют ошибки, но насколько я знаю, это у него не впервые, когда такие моменты происходят в играх. Давать три желтые карточки к 25‑й минуте?