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Баринов раскрыл подробности своих претензий к судьям

25 ноября 2023, 16:48
2

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии по поводу упущенной победы над «Крыльями Советов» и судейства в этом матче.

– Какое у вас мнение по добавленному времени?

– Видимо, кто‑то посчитал, что играем до гола.

– Вам это объяснили? Вы же как капитан подходили к судье.

– Знаете, это такой судья, с которым сложно даже разговаривать. Не буду ничего говорить о судействе, я уже сказал. Если вы говорите, что где‑то что‑то есть, пускай разбираются сами.

Ваши слова арбитру уже разошлись в интернете. Это может обернуться дисквалификацией, были подобные прецеденты.

– Не знаю, что сказать.

– Чисто по результату это была победная игра?

– Да.

– Можно сказать, что игра была похожа на матч первого круга, когда «Локомотив» сравнял в конце.

– Но тогда не такой матч был. Тогда было 1:0, а мы сегодня вели 3:1. И 94‑я, 96‑я минуты… Сами виноваты.

– Расслабились и рано поверили в победу?

– Наверное, да. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча.

– Можно сказать, что судейство вызывало вопросы и в первом тайме тоже?

– Когда судьи выходят, вы можете с ними так же поговорить?

– Не можем, они не общаются.

– Я бы хотел услышать его мнение просто. А так я уже все сказал о судействе. Пускай разбираются, выясняют ошибки, но насколько я знаю, это у него не впервые, когда такие моменты происходят в играх. Давать три желтые карточки к 25‑й минуте?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Баринов Дмитрий
Комментарии (2)
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DVOK68
1700921179
Тогда было 1:0, а мы сегодня вели 3:1. И 94‑я, 96‑я минуты… Сами виноваты. – Расслабились и рано поверили в победу? – Наверное, да. Надо держать концентрацию на протяжении всего матча ------------ ------------------------ -------------------------------------------- Это по сути.Остальное это эмоции только что проигравшего(такая ничья как поражение)человека.
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Томик
1700922439
"Раскрыл подробности своих претензий"? Да Баринов в жизни так не сформулирует. Пишите попроще про него. Например " Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил."
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