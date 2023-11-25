Баринов – судье: «Вы позор для всего футбола»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не сдержал эмоций после упущенной победы над «Крыльями Советов» (3:3).

Когда закончился матч 16-го тура РПЛ, полузащитник оскорбил судей. Он подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Для всего футбола вы позор».

Сообщается, что Баринова могут дисквалифицировать как минимум на одну игру чемпионата России за этот инцидент. Следующий соперник «Локо» в лиге – «Зенит» (3 декабря).