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    Баринов – судье: «Вы позор для всего футбола»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не сдержал эмоций после упущенной победы над «Крыльями Советов» (3:3).

    Когда закончился матч 16-го тура РПЛ, полузащитник оскорбил судей. Он подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Для всего футбола вы позор».

    Сообщается, что Баринова могут дисквалифицировать как минимум на одну игру чемпионата России за этот инцидент. Следующий соперник «Локо» в лиге – «Зенит» (3 декабря).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +896

      eugen-han 1 час назад

      Казарцев - ум, честь и совесть нашего судейства в футболе, а остальное от лукавого.

      0
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      Рейтинг: +532

      gennadiy 1 час назад

      Благодаря судейству каждый матч спектакль. Судьи у нас конечно умора полная, причём везде...

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      Рейтинг: +9496

      vladik12 > gennadiy 1 час назад

      Если Вы смотрите АПЛ, то согласитесь: там ситуация не лучше). Тоже почте каждый матч превращается в клоунаду со свистком.

      0
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      Рейтинг: +1985

      Спартач80 2 часа назад

      Пенальти был 200%, в чём предъява?

      1
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      Рейтинг: +2052

      Artemka444 2 часа назад

      Позорники это вы , не смогли доиграть матч нормально

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      Рейтинг: +25363

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Дима помаши папе (судье) ручкой...

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      Рейтинг: +1054

      Цугундeр 2 часа назад

      Пацаны )))
      Года идут . А пацан всё не умнеет . Влияние лидера раздевалки?))
      Кстати , где была медиа -огло б.ля 80 минут ?
      Упс. Оглоб.ля. Нецензурщина отныне.))

      0
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      Рейтинг: +182

      witalik > Цугундeр 2 часа назад

      А кто такой футболер Баринов? Он что выиграл дебил 20-летний. Баринов - позор футбола, не выигравший в своей никчемной жизни ничего!!! Да ещё и трус позорный: пошел бы и высказал своё мнение главному судье, обосралась паравозная патаскуха....

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      Рейтинг: +3334

      фанат джигурды > witalik 2 часа назад

      Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

      А вот ты- психически неуравновешенная обиженка.

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      Рейтинг: +182

      witalik > фанат джигурды 2 часа назад

      Тебя кто лично оскорблял, козлина драная?

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      Рейтинг: +3334

      фанат джигурды > witalik 1 час назад

      А вы с "лешкой з" не братья? А то очень повадки смахивают. Если нет, то он как раз в поиске близкого друга.
      И да, я на глупых и не очень здоровых людей не обижаюсь.

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      Рейтинг: +182

      witalik > фанат джигурды 11 минут назад

      Ну будь здоров, козлина не только драная, но ещё и тупая и невежественная. Понял меня, КАЗЕЛ? А кто такой лешка З? Твой *****? Ну просто, интересно...Если умный, то проглоти мой пост и заткнись, если дебил, то продолжим беседу...Интересен твой "здоровый" ответ... 1000 % ответишь...

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