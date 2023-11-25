«Тут есть три фактора»: Созин объяснил, почему ЦСКА не победит «Динамо»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Динамо» не проиграет ЦСКА, а ЦСКА не обыграет «Динамо». Но это разные вещи: ЦСКА точно не выиграет, но может и вовсе остаться без очков. А вот «Динамо» без них не останется.

Тут есть три фактора, почему так: игроки ЦСКА очень сложно возвращаются из сборной, российский костяк там был, плюс много легионеров. «Динамо» же к матчу готовилось спокойно.

И последнее: предполагаемая травма Облякова. Вместо него просто некому играть. Один Агапов. Так что я уверен – ЦСКА тут не выиграет», – заявил Созин.