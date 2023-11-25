В сборной Германии недовольны Нагельсманом – его назначили два месяца назад

Футболистам сборной Германии не нравятся методы работы нового главного тренера Юлиана Нагельсмана.
По мнению игроков, подходы 36-летнего специалиста больше подходят для клуба.
Они считают, что Нагельсман пытается внедрить слишком много нововведений в сжатые сроки, в частности увлекается сменами позиций.
- Германия назначила тренера 22 сентября.
- Нагельсман заключил контракт до конца домашнего для немцев Евро-2024.
- Под его руководством сборная провела 4 товарищеских матча – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.
Источник: Get German Football News