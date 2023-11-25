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  • В сборной Германии недовольны Нагельсманом – его назначили два месяца назад

В сборной Германии недовольны Нагельсманом – его назначили два месяца назад

25 ноября 2023, 13:39

Футболистам сборной Германии не нравятся методы работы нового главного тренера Юлиана Нагельсмана.

По мнению игроков, подходы 36-летнего специалиста больше подходят для клуба.

Они считают, что Нагельсман пытается внедрить слишком много нововведений в сжатые сроки, в частности увлекается сменами позиций.

  • Германия назначила тренера 22 сентября.
  • Нагельсман заключил контракт до конца домашнего для немцев Евро-2024.
  • Под его руководством сборная провела 4 товарищеских матча – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.

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Источник: Get German Football News
Германия. Бундеслига Германия Нагельсман Юлиан
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