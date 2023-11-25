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    • В сборной Германии недовольны Нагельсманом – его назначили два месяца назад

    В сборной Германии недовольны Нагельсманом – его назначили два месяца назад

    Футболистам сборной Германии не нравятся методы работы нового главного тренера Юлиана Нагельсмана.

    По мнению игроков, подходы 36-летнего специалиста больше подходят для клуба.

    Они считают, что Нагельсман пытается внедрить слишком много нововведений в сжатые сроки, в частности увлекается сменами позиций.

    • Германия назначила тренера 22 сентября.
    • Нагельсман заключил контракт до конца домашнего для немцев Евро-2024.
    • Под его руководством сборная провела 4 товарищеских матча – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.

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    Источник: Get German Football News

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