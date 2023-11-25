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    • «Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 13:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Ломаев, Гапнов, Рассказов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Локомотив»: Лантратов, Фассон, Митай, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов»«Локомотив»

    Крылья Советов-Локомотив-смотреть онлайн 25 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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