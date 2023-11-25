Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 13:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапнов, Рассказов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Митай, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов