Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 13:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапнов, Рассказов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Митай, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Дзюба.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив»
- Игру покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»