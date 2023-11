Агент Ткаченко ответил Аршавину по поводу зарплат футболистов, уехавших в Европу

Футбольный агент Герман Ткаченко не согласился с мнением Андрея Аршавина про отъезд игроков из России в европейские клубы.

«Вижу, что общество сильнее, чем когда-либо, возбуждает спор – уезжать или не уезжать футболистам за границу. Мне кажется ошибкой поиск единственного правильного ответа на этот вопрос. Каждый решает сам.

Игроки не обязаны уезжать, у каждого свой вектор развития. Кому-то максимально комфортно дома, кто-то хочет всю карьеру провести в родном клубе, кто-то боится рисковать. Все мнения понимаю.

Но не могу понять, что плохого в отъезде. Это стремление в футбольно более сильную среду, с более сильными чемпионатами, еврокубками, большим количеством сильных игроков, с возможностью освоить новый стиль игры.

Видел слова Андрея Аршавина с сомнениями по «Аталанте» и «Торино», но я с ним не согласен. Там можно поработать с тренерами из списка 50 лучших в мире по версии Four Four Two – у Гасперини и Юрича можно многому научиться. Это способ саморазвития, познания мира и достижения высот в профессии. Не надо ставить искусственные барьеры.

Спорят и о деньгах. Даже Андрей Аршавин сказал, что игроков в Европе не ждет «ни денег, ни славы». Это неправда. Я имел возможность быть свидетелем переходов Шомуродова, Миранчука, Сазонова и Захаряна – никто из них не падал. В большинстве случаев зарплата увеличивалась в разы. И на днях Александр Головин опроверг слова о том, что во Франции платят меньше, чем в России.

Еще раз повторю: каждый может жить и работать там, где хочет и как хочет. Нельзя считать, что есть один путь – уехать любой ценой или, наоборот, при любых раскладах оставаться.

Не нужно противопоставления, не нужно стравливания уехавших и оставшихся. Это применимо не только к футболу, но и ко всему обществу. Такой раскол – тупиковый, вредный. Можно развиваться и приносить пользу дома, можно расти в Европе. Оба варианта – крутые, – считает Ткаченко.