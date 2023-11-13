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  • Аршавин: «Чего Кузяев добьется в «Гавре»? В топ-клуб он все равно не попадет»

Аршавин: «Чего Кузяев добьется в «Гавре»? В топ-клуб он все равно не попадет»

13 ноября 2023, 23:21
7

Андрей Аршавин не понимает, зачем Далер Кузяев сменил «Зенит» на французский «Гавр».

– Вы говорили, что русским футболистам не нужно уезжать в средние европейские клубы.

– Сильные футболисты должны стремиться в сильные клубы, в том числе и европейские, здесь вопросов нет. Просто не нужно уезжать «лишь бы в Европу».

Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы.

– Миранчук мало зарабатывает?

– Ну а что он приобрел? Даже я, находясь в «Арсенале», понимал, что все равно первое место не выиграю. И мне, как спортсмену… для чего я играю?

Я привык играть в «Зените», потому что я могу что-то выиграть, но там я понимал, что точно ничего не выиграем.

– Зачем тогда было переходить в «Арсенал»?

– Пока я там не оказался, думал, что они рассчитывают на первое место.

Надо соизмерять свой уровень. Эти люди не готовы играть в топ-командах.

– Сейчас уехал Кузяев за очень маленькие деньги. «Гавр» сейчас борется за еврокубки.

Для меня это непонятно по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр».

– А что, круче играть в «Зените» без еврокубков?

– Нет, может быть, в данном ситуации это не круче, но хорошо, чего он там добьется?

– Может быть, он отыграет сезон в «Гавре» и пойдет на повышение или с ними попадет в Лигу Европы.

– Дай бог, но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет.

Все остальное, колупаться... Может, ему европейская жизнь больше нравится, потом он хочет остаться в Европе жить – это одно.

Но с точки зрения спорта – я бы в его случае оставался в «Зените».

– В чем интерес сейчас играть в «Зените», кроме заработка?

– Это тоже важно.

– Амбиций же нет никаких. Ни сборной, ни еврокубков.

– Сборная есть, сборная играет.

  • Кузяев летом перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
  • Он заключил с французским клубом контракт до 2025 года.
  • Его статистика в этом сезоне: 12 матчей, 2 гола.

Источник: «Это футбол, брат!»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит Гавр Аршавин Андрей Кузяев Далер
Комментарии (7)
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serglider
1699910281
80% причин такого рода трансферов, как у Кузяева, это когда их соски промывают мозги своим мужьям убеждая тех уехать за бугор, с целью в последствии постить от туда свои фото из "крутой Европы", в своих соцсетях, рассказывая своим лохам-подписчикам как там все круто и замечательно.
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Oldtrafford83
1699938714
Андрюше надо меньше общаться с Радимовым))
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Александр.Т.
1699943189
Поплыл Андрей)сборная есть сборная играет а на днях сам де говорил что не смотрит сборную так как нет ни каких задач не где не на одном турнире не выступает сборная
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portero
1699945913
Кузяев уехал туда жить!!!! А здесь мобилизация на носу????
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balam
1699967593
от синита блевать охота Далеру.солидарен
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