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    • Аршавин: «Чего Кузяев добьется в «Гавре»? В топ-клуб он все равно не попадет»

    Аршавин: «Чего Кузяев добьется в «Гавре»? В топ-клуб он все равно не попадет»

    Андрей Аршавин не понимает, зачем Далер Кузяев сменил «Зенит» на французский «Гавр».

    – Вы говорили, что русским футболистам не нужно уезжать в средние европейские клубы.

    – Сильные футболисты должны стремиться в сильные клубы, в том числе и европейские, здесь вопросов нет. Просто не нужно уезжать «лишь бы в Европу».

    Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы.

    – Миранчук мало зарабатывает?

    – Ну а что он приобрел? Даже я, находясь в «Арсенале», понимал, что все равно первое место не выиграю. И мне, как спортсмену… для чего я играю?

    Я привык играть в «Зените», потому что я могу что-то выиграть, но там я понимал, что точно ничего не выиграем.

    – Зачем тогда было переходить в «Арсенал»?

    – Пока я там не оказался, думал, что они рассчитывают на первое место.

    Надо соизмерять свой уровень. Эти люди не готовы играть в топ-командах.

    – Сейчас уехал Кузяев за очень маленькие деньги. «Гавр» сейчас борется за еврокубки.

    Для меня это непонятно по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр».

    – А что, круче играть в «Зените» без еврокубков?

    – Нет, может быть, в данном ситуации это не круче, но хорошо, чего он там добьется?

    – Может быть, он отыграет сезон в «Гавре» и пойдет на повышение или с ними попадет в Лигу Европы.

    – Дай бог, но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет.

    Все остальное, колупаться... Может, ему европейская жизнь больше нравится, потом он хочет остаться в Европе жить – это одно.

    Но с точки зрения спорта – я бы в его случае оставался в «Зените».

    – В чем интерес сейчас играть в «Зените», кроме заработка?

    – Это тоже важно.

    – Амбиций же нет никаких. Ни сборной, ни еврокубков.

    – Сборная есть, сборная играет.

    • Кузяев летом перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
    • Он заключил с французским клубом контракт до 2025 года.
    • Его статистика в этом сезоне: 12 матчей, 2 гола.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.11.2023 23:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1855

      balam 14 ноября, 16:13

      от синита блевать охота Далеру.солидарен

      0
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      Рейтинг: +69314

      portero 14 ноября, 10:11

      Кузяев уехал туда жить!!!!
      А здесь мобилизация на носу????

      0
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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 14 ноября, 09:26

      Поплыл Андрей)сборная есть сборная играет а на днях сам де говорил что не смотрит сборную так как нет ни каких задач не где не на одном турнире не выступает сборная

      0
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      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 14 ноября, 08:11

      Андрюше надо меньше общаться с Радимовым))

      1
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      Рейтинг: +69314

      portero > Oldtrafford83 14 ноября, 10:13

      Он политик будущий, метит туда, словоблудием заниматься....

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 06:51

      Какой футбол? Просто Кузи захотелось погулять по Елисейским полям и выпить бокальчик Божеле. С футболом он закончит в Гавре, но домик на заработанные в России деньги он там купит. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 00:32

      Аршава упомянул истинную причину отъезда в Гавр, просто пожить в Европе.
      Нормальное желание, имеет право и получил такую возможность.
      Пожелаем удачи.

      1
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      Рейтинг: +2805

      serglider 14 ноября, 00:18

      80% причин такого рода трансферов, как у Кузяева, это когда их соски промывают мозги своим мужьям убеждая тех уехать за бугор, с целью в последствии постить от туда свои фото из "крутой Европы", в своих соцсетях, рассказывая своим лохам-подписчикам как там все круто и замечательно.

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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. > serglider 14 ноября, 09:29

      Так эти соски в отпусках делать фотки могут

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