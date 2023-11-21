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    Головин сравнил зарплаты в РПЛ и Лиге 1

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не согласился с высказыванием Андрея Мостового о зарплатах во французском футболе.

    Ранее вингер «Зенита» заявил: «Зарплаты там [в Лиге 1] в разы меньше, чем в России, я удивился».

    «Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так – у Андрея ошибочная информация. Это не так», – сказал Головин.

    • Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Его статистика: 187 матчей, 30 голов, 35 ассистов.
    • В понедельник Головин был капитаном сборной России в товарищеской встрече с Кубой (8:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +894

      eugen-han 1 час назад

      Всё так, и так везде, не только во Франции.
      Почему наши особо не ехали туда лет десять-пятнадцать назад, а кто ехал, то в топовые клубы на ту же зарплату или ниже(Аршавин на пример).
      Кузяев сейчас получает раза в три меньше, но конечно у него клуб не такой топовый, но зато представляет среднюю статистику относительно финансов.

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