Головин сравнил зарплаты в РПЛ и Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин не согласился с высказыванием Андрея Мостового о зарплатах во французском футболе.

Ранее вингер «Зенита» заявил: «Зарплаты там [в Лиге 1] в разы меньше, чем в России, я удивился».

«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так – у Андрея ошибочная информация. Это не так», – сказал Головин.

Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.

Его статистика: 187 матчей, 30 голов, 35 ассистов.

В понедельник Головин был капитаном сборной России в товарищеской встрече с Кубой (8:0).

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