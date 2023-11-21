Головин сравнил зарплаты в РПЛ и Лиге 1

Всё так, и так везде, не только во Франции.
Почему наши особо не ехали туда лет десять-пятнадцать назад, а кто ехал, то в топовые клубы на ту же зарплату или ниже(Аршавин на пример).
Кузяев сейчас получает раза в три меньше, но конечно у него клуб не такой топовый, но зато представляет среднюю статистику относительно финансов.
Полузащитник «Монако» Александр Головин не согласился с высказыванием Андрея Мостового о зарплатах во французском футболе.
Ранее вингер «Зенита» заявил: «Зарплаты там [в Лиге 1] в разы меньше, чем в России, я удивился».
«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так – у Андрея ошибочная информация. Это не так», – сказал Головин.
- Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.
- Его статистика: 187 матчей, 30 голов, 35 ассистов.
- В понедельник Головин был капитаном сборной России в товарищеской встрече с Кубой (8:0).