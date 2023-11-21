Головин сравнил зарплаты в РПЛ и Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин не согласился с высказыванием Андрея Мостового о зарплатах во французском футболе.

Ранее вингер «Зенита» заявил: «Зарплаты там [в Лиге 1] в разы меньше, чем в России, я удивился».

«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так – у Андрея ошибочная информация. Это не так», – сказал Головин.