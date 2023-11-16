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    • Мостового удивили низкие зарплаты во Франции: «Наверное, в этом тоже была загвоздка, что не перешел»

    Мостового удивили низкие зарплаты во Франции: «Наверное, в этом тоже была загвоздка, что не перешел»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере во французский клуб.

    – О предложении из Франции вы сказали на брифинге сборной. Что за вариант?

    – Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов – и травма была.

    – Какая команда?

    – Посоветуюсь, может, скажу.

    – Клуб уровня «Гавра»?

    – Чуть повыше, может быть.

    – То есть готовы были идти в условный «Гавр» с зарплатой около 300-400 тысяч евро?

    Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился.

    – Такая маленькая?

    – Ну да.

    – Вы вдохновлены примером Далера [Кузяева]?

    – Он – огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушел.

    – Но ведь есть нюанс – в «Зените» вы берете трофеи, а во Франции не берет трофеев и Головин, который там играет больше пяти лет. Ни одного трофея.

    – У каждого свое. Может быть, так, как Далер, поступил бы в России только он. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал.

    – Слышали мнение Андрея Аршавина?

    – Читал мнение отца Далера. Есть сейчас и фактор европейских кубков, их у нас нет сейчас.

    • 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 8 матчей, гол.
    • Контракт игрока действует до 2027 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 08:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -55

      Скай 17 часов назад

      так и нех трепаться, скажи прямо, потому и не перешел, что привык к халяве.

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 17 часов назад

      Да уж какой то мостовой не хочет зарабтывать там такие деньги, а в питерской помойке он их просто получает, вот в чем разница, там решил хозяин даньги давать только за то что в помойке числится

      0
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      Рейтинг: +25391

      bset 18 часов назад

      Это не во Франции зарплаты низкие. Это вы переоценены в России. Ну ничего. Когда в футбольное руководство придут адекватные люди, и зарплаты адекватные будут, и с бюджетных денег слезете наконец.

      2
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 19 часов назад

      33 тыщи евро в месяц мало? С учётом налога (30%) чистыми в карман 23100 евро или 2.263.800 деревянными. Шоб я так жил!

      3
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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj 20 часов назад

      да уж, нищая футбольная Европа, понятно откуда клопы во Франции.

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