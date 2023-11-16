Мостового удивили низкие зарплаты во Франции: «Наверное, в этом тоже была загвоздка, что не перешел»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере во французский клуб.
– О предложении из Франции вы сказали на брифинге сборной. Что за вариант?
– Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов – и травма была.
– Какая команда?
– Посоветуюсь, может, скажу.
– Клуб уровня «Гавра»?
– Чуть повыше, может быть.
– То есть готовы были идти в условный «Гавр» с зарплатой около 300-400 тысяч евро?
– Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился.
– Такая маленькая?
– Ну да.
– Вы вдохновлены примером Далера [Кузяева]?
– Он – огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушел.
– Но ведь есть нюанс – в «Зените» вы берете трофеи, а во Франции не берет трофеев и Головин, который там играет больше пяти лет. Ни одного трофея.
– У каждого свое. Может быть, так, как Далер, поступил бы в России только он. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал.
– Слышали мнение Андрея Аршавина?
– Читал мнение отца Далера. Есть сейчас и фактор европейских кубков, их у нас нет сейчас.
- 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 8 матчей, гол.
- Контракт игрока действует до 2027 года.