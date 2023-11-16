Мостового удивили низкие зарплаты во Франции: «Наверное, в этом тоже была загвоздка, что не перешел»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере во французский клуб.

– О предложении из Франции вы сказали на брифинге сборной. Что за вариант?

– Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов – и травма была.

– Какая команда?

– Посоветуюсь, может, скажу.

– Клуб уровня «Гавра»?

– Чуть повыше, может быть.

– То есть готовы были идти в условный «Гавр» с зарплатой около 300-400 тысяч евро?

– Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился.

– Такая маленькая?

– Ну да.

– Вы вдохновлены примером Далера [Кузяева]?

– Он – огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушел.

– Но ведь есть нюанс – в «Зените» вы берете трофеи, а во Франции не берет трофеев и Головин, который там играет больше пяти лет. Ни одного трофея.

– У каждого свое. Может быть, так, как Далер, поступил бы в России только он. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал.

– Слышали мнение Андрея Аршавина?

– Читал мнение отца Далера. Есть сейчас и фактор европейских кубков, их у нас нет сейчас.