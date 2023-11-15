Андрей Мостовой назвал топ-лигу Европы, куда его звали летом

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом он мог покинуть Россию.

«Всегда хочется попробовать. Уехал Арсен Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом.

Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня», – сказал игрок.