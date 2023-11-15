Андрей Мостовой назвал топ-лигу Европы, куда его звали летом

Задатки у Андюхи имеются , но вот лени и понтов (уже) к сожалению тоже хватает .
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом он мог покинуть Россию.
«Всегда хочется попробовать. Уехал Арсен Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом.
Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня», – сказал игрок.
- 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 8 матчей, гол.
- Контракт игрока действует до 2027 года.