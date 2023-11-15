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    • Андрей Мостовой назвал топ-лигу Европы, куда его звали летом

    Андрей Мостовой назвал топ-лигу Европы, куда его звали летом

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом он мог покинуть Россию.

    «Всегда хочется попробовать. Уехал Арсен Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом.

    Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня», – сказал игрок.

    • 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 8 матчей, гол.
    • Контракт игрока действует до 2027 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2024

      Айболид 15 ноября, 16:03

      Задатки у Андюхи имеются , но вот лени и понтов (уже) к сожалению тоже хватает .

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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM > Айболид 15 ноября, 19:20

      игрок уровня крыльев советов, там такие заигрывают, а не в больших клубах, там только как помощник в обойму. Примеров уйма, Зиньковский, Пиняев, Глушенков и ьд и тп

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 13:57

      Хороший игрок и парень отличный! Удачи тебе

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