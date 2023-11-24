Балашов: «Семин говорил Смородской: «Я король, а ты никто!»

Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов рассказал о взаимоотношениях Ольги Смородской и Юрия Семина.

– Семин с ней только на «ты». Еще смешной момент. Звонит мне Смородская на базу, накануне была игра: «Я же говорила – дать команде выходной!» А Семин вовсю проводит тренировку. Что я скажу? «Юрий Палыч, сворачивайся?»

– В самом деле.

– Смородская: «Дай-ка ему трубку». Подхожу, протягиваю – сам слушаю неподалеку. Семин ей: «Але! Да! Да-да, я король, а ты никто! Все, пока». Вот такое общение.