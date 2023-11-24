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    Балашов: «Семин говорил Смородской: «Я король, а ты никто!»

    Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов рассказал о взаимоотношениях Ольги Смородской и Юрия Семина.

    – Семин с ней только на «ты». Еще смешной момент. Звонит мне Смородская на базу, накануне была игра: «Я же говорила – дать команде выходной!» А Семин вовсю проводит тренировку. Что я скажу? «Юрий Палыч, сворачивайся?»

    – В самом деле.

    – Смородская: «Дай-ка ему трубку». Подхожу, протягиваю – сам слушаю неподалеку. Семин ей: «Але! Да! Да-да, я король, а ты никто! Все, пока». Вот такое общение.

    • Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.
    • При ней команда выиграла Кубок России.
    • Семин трижды приводил «Локо» к победе в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3621

      momwig_ 54 минуты назад

      Ну, при всем отношении к Смородской, это похоже на Петушка.. Да и он - главный тренер

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