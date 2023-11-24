Мостовой назвал с отрывом лучшего российского игрока

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выделил лучшего российского футболиста сейчас.

«Александр Головин может решить исход матча в одиночку – этим качеством обладают только топ-игроки. И в сборной, и в «Монако» Саша чувствует себя лидером, ведет за собой команду. Он значительно прибавил в последние годы. Прямо сейчас Головин с отрывом лучший российский футболист», – сказал Мостовой.

Головин с 2018 года в «Монако».

Он стоит 30 миллионов евро – дороже всех соотечественников.

Зимой Головиным интересовалась «Боруссия» Д.

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