Мостовой назвал с отрывом лучшего российского игрока

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выделил лучшего российского футболиста сейчас.

«Александр Головин может решить исход матча в одиночку – этим качеством обладают только топ-игроки. И в сборной, и в «Монако» Саша чувствует себя лидером, ведет за собой команду. Он значительно прибавил в последние годы. Прямо сейчас Головин с отрывом лучший российский футболист», – сказал Мостовой.