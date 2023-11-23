Стал известен срок, на который могут посадить Дани Алвеса

Испанская прокуратура потребовала приговорить к девяти годам тюрьмы бывшего защитника сборной Бразилии Дани Алвеса за изнасилование.
Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро.
- Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.
- В ходе карьеры 40-летний Алвес выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ», «Сан-Паулу» и «УНАМ Пумас».
- В составе «Барселоны» он трижды выигрывал Лигу чемпионов.
Источник: EFE