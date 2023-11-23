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    Стал известен срок, на который могут посадить Дани Алвеса

    Испанская прокуратура потребовала приговорить к девяти годам тюрьмы бывшего защитника сборной Бразилии Дани Алвеса за изнасилование.

    Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро.

    • Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.
    • В ходе карьеры 40-летний Алвес выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ», «Сан-Паулу» и «УНАМ Пумас».
    • В составе «Барселоны» он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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    Источник: EFE

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2562

      Fialet 16 минут назад

      Писец, девять лет за раздолбанную кем попало щель...

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