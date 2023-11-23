В пятницу, 24 ноября, «Кельн» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 12 тура Бундеслиги. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

«Кельн»

Команда занимает предпоследнее, 17 место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Для выхода из зоны вылета, ей нужно набирать минимум два балла. «Кельн» в 11 матчах Бундеслиги выиграл один матч, трижды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

«Бавария»

Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. Команда в 11 матчах чемпионата страны выиграла девять матчей, а также дважды сыграла вничью. «Бавария» забила 42 гола – это лучший результат в лиге. Пропустили мюнхенцы девять голов – лучший результат в чемпионате страны. Отставание от лидирующего «Байера» составляет два балла.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 105 раз в которых «Кельн» выигрывал в 25 встречах. «Бавария» побеждала в 56 матчах.

Прогноз на матч «Кельн» – «Бавария»

«Бавария», на наш взгляд, должна выигрывает эту встречу. Предположим, что команда победит с комфортным для себя счетом, и не пропустит голов. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.25), вариант ставки: – ТБ 2.5 (1.29), вариант ставки – «обе забьют – нет» – 2.23.